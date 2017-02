La victoire au match retour contre Manchester ? ON Y CROIT !

À peine revenus de Manchester, les jouers de Saint-`tienne se préparent notamment pour le match retour des 16e de finale de l'Europa Ligue, mercredi 22 février, au Chaudron. Et nous aussi, on se prépare, car on y croit ! Et vous ? Vous y croyez ? Prouvez-le nous....

Ok on a perdu le match 3-0 contre l’une des meilleures équipes du monde.

Ok cette équipe mancunienne a des joueurs de qualité.

Ok Zlatan - alias Indiana Jones - ne s’est pas mal défendu en incarnant parfaitement le rôle de l’attaquant qui tombe tout le temps. Ok les Mancuniens ont pris un sérieuse option pour la qualification.

Mais jeudi soir à Old Trafford, les Verts se sont bien défendus. Ils ont été à la hauteur de leur public qui a fait le show dans Old Trafford, forçant le respect des clubs de supporters anglais.

Postez vos images et vos commentaires avec #ONYCROIT !

Alors nous à France Bleu Saint-Étienne Loire, on y croit #onycroit ! On croit que la victoire 4-0 est possible mercredi à Geoffroy-Guichard. On croit que les Verts peuvent faire l’exploit et renverser la tendance et pour vous les prouver, on a plein d’éléments très objectifs et pas du tout chauvins.

Questionnaire 100% mauvaise foi

Si vous êtes d'accord avec nous, postez des images ou des commentaires sur Twister avec le hashtag #ONYCROIT. On fera un résumé de vos meilleurs arguments mercredi 22 février au matin ! Et sinon, pour affûter vos arguments, répondez à notre questionnaire, 100 % de mauvaise foi.

Et en bonus, voilà la preuve par 10 que, non, Zlatan n'est (pas encore) Indiana Jones !