La victoire de l'Équipe de France de Football réchauffe le port de Caen

"Il est 16h, on est en terrasse, il fait froid, mais le football, c'est plus important" ! Voilà le mot d'ordre cet après-midi sur le port de Caen. Comme à son habitude, les matchs de l'Équipe de France de Football fédèrent et ramènent toujours un large public.

Plusieurs supporters se sont réunis dans les bars qui longent le port. Une fin de journée, parfaite, sous le signe de la bonne humeur puisque les Bleus se sont qualifiés pour le prochain tour en battant la Pologne (3-1).

Plaid, gant, bonnet et... bière pour se réchauffer, c'est la recette du jour. © Radio France - Louis Fontaine

Dans l'Irish Pub O'donnell's, de nombreux fans se sont donnés rendez-vous, comme d'habitude, pour vibrer ensemble. C'est depuis longtemps "l'endroit où il faut aller pour vibrer les soirs de matchs" d'après Anthony, habitué des lieux. "On se croirait dans le Malherbe Normandy Kop" glisse Paul, abonné au SMC.

Entre la terrasse et le bar, environ 250 personnes ont suivi le match dans ce bar, le O'donnell's © Radio France - Louis Fontaine

Frédéric Pignet, directeur de l'établissement depuis 22 ans, ne lasse pas de cette ambiance : "Je trouve même qu'on s'améliore, c'est toujours une grande fête, une grande tribune avec des chants. Forcément, la victoire, ça nous va encore mieux, car on fonctionne d'autant plus" affirme le gérant.

Des supporters comblés, qui n'attendent donc que de remettre ça samedi prochain à 20 heures contre l'Angleterre où le Sénégal !