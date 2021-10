La victoire face à Lille, match référence pour le Clermont Foot? "Au niveau collectif, certainement"

Deux jours de repos certainement bien mérités: après la victoire 1-0 à domicile face à Lille ce samedi, les joueurs du Clermont Foot vont récupérer, pendant 48 heures, avant de se projeter sur Nantes. Pour ce déplacement à La Beaujoire et peut-être pour le reste de la saison, les Auvergnats pourront se reposer sur le bilan très positif de la rencontre face au champion de France. Peut-on parler de match-référence ? La question a été posée au coach du Clermont Foot. "Oui, au niveau collectif, certainement" répond Pascal Gastien. "Et même au niveau individuel. Moi, je le savais déjà, mais certains joueurs peuvent se rendre compte qu'ils sont au niveau Ligue 1."

On n'a pas fait les erreurs fortes de d'habitude - Pascal Gastien

Pour rendre le champion de France impuissant, Clermont s'est appuyé sur un collectif au diapason. "On n'a pas fait les erreurs fortes de d'habitude, par rapport à Monaco, par exemple, où on s'est laissé aller sur des erreurs de marquage" analyse Pascal Gastien. "C'est dû à la qualité de nos joueurs. On a aussi été disciplinés, solidaires." Comme un écho au Clermont de la saison précédente, en Ligue 2, que Pascal Gastien avait un peu perdu de vue au mois de septembre. "Les mêmes sensations que l'an dernier, où on est solides, je les ai déjà retrouvées à Lorient (1-1, ndlr). Là, contre Lille, on est dans la lignée de ce qu'on a fait à Lorient."

Au milieu de terrain, Salis Abdul Samed (g.) a réalisé un travail de l'ombre essentiel pour contrarier les transitions lilloises © Maxppp - Maxppp

L'implication défensive des Clermontois a posé d'énormes difficultés à Lille, surtout en première période où les Dogues, pressés dès la relance par les Auvergnats, ne parvenaient pas à ressortir correctement les ballons. Et si le VAR a penché du côté de Clermont, la victoire n'est pas volée. Concentrés, les joueurs de Pascal Gastien n'ont pas fait que défendre. "On s'est accroché au score et je pense qu'on a aussi montré autre chose : on a été capables de sortir plusieurs fois, on s'est créé des occasions. Pour nous, c'est un très bon match de championnat."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le buteur clermontois est un peu inattendu: le défenseur Vital Nsimba, qui marque à la 32e minute après avoir accompagné ses attaquants dans le camp lillois, appliquant les consignes de son coach. "Il insiste pour que je fasse ça plus souvent" explique Vital Nsimba. "Je l'ai fait, ça a réussi: risque payant, on va dire." Et risque apprécié par Pascal Gastien, qui veut voir ses joueurs pratiquer ce football "moderne" comme il le dit lui-même. "On doit rester compacts défensivement mais aussi offensivement. Il y a quelques ballons qui traînent comme ça, c'est Nsimba qui le reprend aujourd'hui, ce sera peut-être Akim (Zedadka) une autre fois. A partir du moment où ils sont dans cette zone, ils doivent se comporter comme des attaquants. "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les certitudes acquises contre Lille s'accompagnent d'une bonne dose de soulagement, reconnaît le coach clermontois. Car son équipe n'avait pas gagné depuis le 15 août et pour l'objectif maintien, trois points, ça compte. "Une victoire en Ligue 1, c'est difficile à acquérir pour une équipe comme nous" rappelle Pascal Gastien, toujours pragmatique. "On l'a fait contre Lille, on fait une bonne opération, maintenant, il faut se pencher sur Nantes."