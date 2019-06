La vie après le PSG de Thiago Motta

Encore sous contrat jusqu'en juin 2020 avec le PSG, Thiago Motta est pourtant bel et bien parti. L'ancien cadre du PSG et ancien entraîneur de l'équipe U19 se ressource actuellement en Espagne. Et avant de retrouver un nouveau poste, il a quelques devoirs à effectuer la saison prochaine.