La ville de Laval boycotte la Coupe du Monde de football au Qatar

Après Paris, Lille, Bordeaux, Marseille et plus récemment Angers, c'est au tour de Laval de boycotter le Mondial-2022 au Qatar. La mairie divers-gauche annonce ne pas accepter les conditions environnementales et humaines dans lesquelles la compétition a été organisée.

A un mois et demi du début de la compétition, la ville de Laval se positionne en faveur du mouvement de boycotte largement mené par les grandes villes de France comme Paris, Marseille ou Lille. La mairie annonce ne pas vouloir soutenir la compétition organisée au Qatar, de quelques façons que ce soit. Il n'y aura donc aucune fan-zone, ni écrans géants de prévus par la ville pour soutenir les bleus.

"C'est une catastrophe humanitaire et écologique"

La ville explique son désaccord sur la diffusion sur grand écran du Mondial-2022, par deux raisons distinctes bien connues, car aussi avancées d'autres villes boycottant la compétition, "ce refus est basé d'une part pour des raisons humanitaires et d'autre part pour des raisons environnementales", affirme Céline Loiseau, adjointe de la jeunesse et du sport à la mairie de Laval.

L'adjointe précise l'engagement environnementale et humain de la ville de Laval, et affirme qu'"on ne peut pas cautionner en période de crise énergétique que ce stade soit climatisé. En plus d'être une catastrophe environnementale, c'est aussi une catastrophe humanitaire, les conditions de travail des ouvriers et les nombreux décès sur le chantier en sont la preuve."