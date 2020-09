La zone industrielle de Carros bientôt protégée du risque d'inondation

Les camions et les pelleteuses sont déjà en action dans la vallée du Var. Quelques mois après avoir sécuriser la rive gauche, des travaux estimés à 5 millions d'euros sont lancés pour faire sortir d'ici un an une digue d'un kilomètre de long et cinq mètres de haut sur la rive droite. L'objectif est notamment de protéger la zone industrielle de Carros, construite en zone inondable. Un risque qui fait fuir certaines enseignes et qui empêche la quarantaine d'entreprises installées de se développer.

Le risque zéro n'existe pas

Un exemple des restrictions que pourrait adoucir cette digue. Si l'étude de danger réalisée après la construction est positive, la zone rouge non constructible passerait dans cette zone de 200 à 50 mètres. Les entreprises gagneraient donc 150 mètres de terrain pour se développer. Même si le risque zéro ne serait pas garanti. Cette digue pourra résister à un débit de 500 mètres cube/seconde alors que la dernière crue en novembre dernier avait atteint plus de 1.300 mètres cube/seconde. "Oui le risque zéro n'existe pas," confirme Charles-Ange Ginésy, président du département des Alpes-Maritimes, qui finance une partie des travaux. "La nature a toujours ses imprévisions mais nous montons le degré de sécurisation à un très haut niveau, pour résister à des crues "trentenales" pour mettre à l'abri ces entreprises installées dans cette zone industrielle."

17 millions d'euros de travaux à Puget-Théniers

Des travaux similaires sont également lancés un peu plus haut dans la vallée pour protéger le village de Puget-Théniers avec la construction de 4,5 kilomètres de digue pour un montant de 17 millions d'euros. Dans la commune, 700 habitants vivent aujourd'hui dans une zone menacée. Ces travaux menés par le SMIAGE (Syndicat Mixte pour les Inondations, l'Aménagement et la Gestion de l'Eau maralpin) viennent donc réparer les erreurs du passé. "Les zones inondables sont le résultat du passé," rappelle Charles-Ange Ginésy. "La loi n'a pas toujours été aussi drastique. Il n'y a pas eu de démolition parce que la loi ne le permettait pas à l'époque. Aujourd'hui nous sommes dans la prévention et la prévision."