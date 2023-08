"Laisser trois équipes derrière" : Brest vise d'abord le maintien en Ligue 1, avant d'envisager plus

Le Stade Brestois avance un objectif, à la fois clair et modeste, à l'heure de lancer sa cinquième saison consécutive en Ligue 1, ce dimanche au stade Francis Le Blé, face au vice-champion sortant Lens. Maintenus in extremis lors de la dernière journée il y a deux saisons, et sauvés à deux journées de la fin l'an passé après avoir lutté toute l'année pour leur survie, les Ty Zefs viseront une nouvelle fois le maintien alors que la Ligue 1 est réduite à 18 clubs.

"On a en tête les deux dernières saisons"

"On a en tête les deux dernières saisons" rappelle le capitaine Brendan Chardonnet, qui n'a pas la mémoire courte. "Chaque année, on sait qu'il faut batailler pour rester en Ligue 1" embraye le directeur sportif Grégory Lorenzi, "alors le plus important est de laisser trois équipes derrière" appuie-t-il, pour évacuer les remarques faisant état d'un manque d'ambition à Brest. "Non, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition. On veut faire un bon championnat. Mais ayons d'abord de l'humilité et sachons d'où on vient".

Se maintenir d'abord, et viser mieux ensuite

Brendan Chardonnet, lui, rappelle la gifle historique 7-0 à domicile contre Montpellier en début de saison dernière, et dans la foulée une série de huit matchs consécutifs sans gagner. "On sait qu'on doit bien démarrer ce championnat pour prendre le bon wagon et ne pas accumuler de retard dans cet objectif maintien. On a à coeur de bien débuter cette saison". Gagner pour se maintenir, d'abord, dans une Ligue 1 peut-être un peu plus dense encore avec sa réduction à 18 clubs et pourquoi pas plus ensuite. "On veut avoir des ambitions mais on ne pourra en parler que lorsque le maintien sera acquis. Le plus rapidement possible, on l'espère".

Grégory Lorenzi, le directeur sportif, en fait donc aussi la priorité sans s'interdire ensuite de voir plus haut. "Les joueurs ont de l'ambition et me disent qu'ils ont envie d'avoir des évolutions dans leurs carrières et de jouer dans des clubs plus huppés. Je leur dis : montrez-le ! Montrez que vous pouvez faire un bon championnat. Et, pourquoi pas, jouer autre chose ensuite. Mais, d'abord, il faut les points pour le maintien".

Effectif globalement stable

Fort d'un effectif globalement stable, qui paraît plus aguerri qu'il y a un an avec les expérimentés Kenny Lala, Pierre Lees-Melou, Steve Mounié, ou encore la recrue Jonas Martin, Brest semble avoir toutes ses chances, entre autres face aux promus Le Havre et Metz, ou encore Clermont, Toulouse ou Nantes.

"Ce n'est pas parce qu'on a des bons joueurs que ça va se faire tout seul"

Alors, quel piège les Ty Zefs doivent-ils éviter ? "On est prêt à ne pas tomber dans le piège justement" veut croire Brendan Chardonnet. "L'année dernière, on s'est peut-être dit que le mercato avait été bon et que ça allait se faire tout seul et naturellement. Cette année, on est prêt à ça. Ce n'est pas parce qu'on a des bons joueurs que ça va se faire tout seul. On doit bosser et tout le monde en est conscient". Le Stade Brestois, avec le cinquième budget le plus contraint, fera une nouvelle fois partie des petits de la Ligue 1.