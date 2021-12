Landes : le district de football suspend les entrainements pour les enfants de moins de 12 ans

Plus de football pour les enfants de moins de 12 ans. Voilà la décision prise ce mardi par le président du district des Landes de Football qui l'a communiqué aux clubs du département. Il s'agit d'une suspension des entrainements, des matchs et des plateaux pour les catégories de footballeurs entre 6 et 11 ans. Cette décision prend effet ce mercredi et durera au moins jusqu'à la fin des vacances scolaires, voire plus.

Cette décision est une initiative locale du district de football des Landes, il n'y a pas eu de consigne de la Fédération Française de Football.

Les explications de Loretto Guagliardi, le président du district de Football des Landes. Copier