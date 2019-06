Landes : le Stade Montois Football a désormais une présidente

Mont-de-Marsan, France

C'est le club de foot phare dans les Landes. Le Stade Montois Football a un nouveau président, ou plutôt une nouvelle présidente. Marine Ballion a été élue lundi soir par le Comité Directeur. Une femme présidente d'un club de foot ce n'est pas la première dans les Landes, mais c'est la première fois au Stade Montois Football.

Marine Ballion connaît bien l'univers du foot. La jeune trentenaire, directrice de banque, originaire de Brocas-les-Forges a joué quelques saisons à l'Us Garein. Ses frères, son père sont aussi des passionnés du ballon rond, "j'ai grandi dans le foot, on a toujours fait que du foot chez moi, donc c'était une évidence si je devais intégrer un club de sport, que ce soit un club de foot", raconte Marine Ballion.

Sa nomination arrive quelques jours seulement avant le début de la Coupe du monde féminine. Un hasard, mais qui fait bien les choses pour la jeune trentenaire : "Pour le foot féminin, ça peut apporter une certaine confiance pour les féminines, pour qu'elles puissent intégrer le Stade Montois Football l'année prochaine, nous sommes en train de monter une équipe séniors et on a besoin d'avoir la confiance des footballeuses du département." Selon le club, Marion Ballion devient "la plus jeune Présidente de Nationale 3 et de surcroît la seule femme Présidente de N3 !"

Le paquet sur la formation

Son projet, Marine Ballion l'a travaillé pendant presque une année. "Au départ, avec des amis, pour structurer toutes les idées qu'on avait pour le Stade Montois Football et pour un club de foot en général. Au fil des mois, on a travaillé dessus par plaisir", puis quand est arrivé le Conseil d'administration elle décide de le présenter, "pourquoi avoir travaillé tout ce temps et ne pas en parler ?"

Le projet séduit. L'idée de Marine Ballion : "Partir depuis l'école de foot pour créer des joueurs. On a déjà une école de foot, qui le label élite, mais il faut structurer tout ça, persévérer dans ce schéma et proposer à nos jeunes une formation plus élaborée et plus précise, pour avoir un très très bon niveau et ainsi alimenter nos équipes premières et les équipes de plus haut niveau si on a des petites pépites."

L'arrivée de Mathieu Robin

En ce qui concerne l'équipe première, descendue en National 3 à la fin de cette saison, il n'est pas question de penser à une remontée. La nouvelle présidente annonce l'arrivée d'un nouvel entraîneur : Mathieu Robin. Agé de 36 ans, il était jusque là entraîneur sur chez les voisins de Lège Cap Ferret, passé aussi par l'UA Cognac.

En ce qui concerne le joueurs, l'objectif est de garder un maximum de l'équipe actuelle, "le socle de notre club", résume la présidente. Les discussions sont en cours.