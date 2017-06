Landes : Stéphane Mottin, nouvel entraîneur du Stade Montois Football

Après le départ de Pierre Aristouy, pour la réserve du FC Nantes, le Stade Montois football cherchait un nouvel entraîneur. C'est officiel ce vendredi soir, il s'agit de Stéphane Mottin, passé notamment par le SCO Angers et Châteaubriant.

Agé de 51 ans, cet ancien milieu de terrain a surtout connu les pelouses de Ligue 2. Entre 1988 et 1997, il participe à plus de 200 matchs chez les professionnels, il fera même une saison en Ligue 1 entre 1993 et 1994 avec le SCO d'Angers, son club de cœur, qui redescend l'année suivante en Ligue 2. Stéphane Mottin poursuit encore une saison au Clermont-Foot, puis revient à Angers jusqu'en 1997, où il devient co-responsable du centre de formation puis adjoint d'André Guesdon en 1996-1997.

Une carrière d'entraîneur commencée fin des années 90

C'est alors qu'il se tourne vers la carrière d'entraîneur. Il reprend l'équipe de "l'Intrépide Angers" alors en Division Honneur, l'équivalent de la sixième division. Le destin le ramène dans son club formateur le SCO d'Angers au début des années 2000, il sera même coach 6 mois en Ligue 2 à Angers, mais il termine vingtième et l'équipe est reléguée en National. Il termine sa première saison pleine en tant qu'entraîneur chez les pros à la neuvième place, avec le SCO.

En 2002 c'est le saut dans l'inconnu. Stéphane Mottin choisit de sortir du cocon angevin. Il part d'abord à Moulins en CFA, puis en Vendée au Poirée-sur-Vie en CFA 2 et Avranches en CFA. De 2012 à 2017, il entraîne les "Voltigeurs de Châteaubriant" où il réalise un parcours exceptionnel, puisque en quatre ans il fait monter le club de DH à la CFA, aux portes du championnat de National avec au passage deux titres de champion en DH et en CFA 2.

Cette année 2017, les "Voltigeurs de Châteaubriant" redescendent et Stéphane Mottin n'est pas prolongé par le club de Loire-Atlantique. Maintenant, il va découvrir le Sud-Ouest ! Reprise de l'entrainement le 15 juillet prochain.