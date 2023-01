Lannion-TFC : l'heure de Kjetil Haug

Kjetil Haug suit depuis le banc de touche les prestations de son équipe cette saison en Ligue 1. Le Norvégien, arrivé cet été à Toulouse, est devancé dans la hiérarchie des gardiens par un Maxime Dupé indéboulonnable dans les cages violettes cette saison. Il sera titulaire ce dimanche face à Lannion (N3) en Coupe de France.

Haug : "Une opportunité de me montrer"

Kjetil Haug va donc démarrer dans les buts à Roudourou pour son premier match avec Toulouse : "Chaque joueur veut jouer le plus possible. C'est une bonne opportunité de me montrer donc je suis excité. Cela fait partie de la vie de footballeur surtout quand on est gardien. Moi j'essaie d'aider l'équipe, et ceux qui jouent."

Concernant sa relation avec Maxime Dupé, Haug la joue là aussi collectif : "Avec Maxime, notre relation est très bonne, sur et en dehors du terrain. On se motive mutuellement."

Première Kamanzi, Tsingaras dans le groupe

Pour ce déplacement en Bretagne, le TFC pourra compter sur le retour du Grec Tsingaras. La recrue hivernale Warren Kamanzi sera là également.

Le coach du TFC Philippe Montanier devrait faire tourner son effectif ce dimanche à Guingamp, avant plusieurs échéances importantes en Ligue 1 (déplacement à Auxerre dès mercredi). Lannion-TFC, match à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie dimanche dès 17 heures au stade de Roudourou à Guingamp.