Lassana Diarra quitte l'OM, le contrat a été résilié à l'amiable

Ce n'est pas vraiment une surprise : Lassana Diarra quitte l'OM, après une saison et demi. Un accord à l'amiable a été trouvé.

Cette fois, c'est terminé ! Lassana Diarra quitte l'OM. Le club et le milieu de terrain ont résilié ce mardi le contrat qui les liait depuis une saison et demi. L'accord a été signé à l'amiable.

- Aujourd'hui, je quitte l'OM après y avoir passé 1 an et demi. Bonne chance pour la fin du Championnat et à bientôt.