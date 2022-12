Laszlo Bölöni (FC Metz) : "nous pensons que ce serait mieux qu'Anthony Musaba reste ici"

Anthony Musaba veut quitter le FC Metz. C'est ce qu'a annoncé Leonard Musaba, le père du joueur au site web du journal "L'Equipe " : "Il a dit à son entraîneur qu’il ne se sentait plus capable de rester à Metz car il était en dépression. Il est stressé tous les matins en allant à l’entraînement, il ne prend plus de plaisir à jouer. Il est même devenu parano et manque de confiance (...) C'est un père qui cherche une solution pour son fils qui parle. Je suis malheureux pour lui, alors je demande publiquement au FC Metz : laissez-le partir "

ⓘ Publicité

L'ailier de 21 ans, arrivé en début de saison à Metz, est prêté par l'AS Monaco (Ligue 1). Peu utilisé à son arrivée, il a livré plusieurs rencontres convaincantes depuis fin octobre et gagné son statut de titulaire au poste d'attaquant excentré droit. Il a inscrit un but en Coupe de France, à Raon-l'Etape , et provoqué un penalty lors de la dernière rencontre de championnat joué par Metz, au Paris FC .

absent et non en arrêt maladie

Le joueur n'est plus apparu au centre d'entraînement de Frescaty depuis mercredi. Laszlo Bölöni, l'entraîneur du FC Metz,

reconnait que le joueur lui a bien demandé de partir à la fin du stage de six jours que vient d'effectuer son équipe, en Espagne, et que ce dernier est bien "absent" et non en arrêt maladie.

"Ca m'a surpris, explique l'entraîneur messin. S'il m'avait dit cela trois mois avant, j'aurais compris. Quand tu deviens titulaire, apprécié des gens, c'était plus étonnant. Il a dit la même chose au directeur sportif. Il a fait un bon stage, puis nous sommes rentrés à Metz et je voyais que ça n'allait pas, qu'il n'était pas vraiment motivé. Sauf que nous avons besoin de joueurs motivés. Je lui ai dit que s'il ne se sentait pas capable, c'était mieux pour lui de rentrer chez lui. Il a choisi de rentrer."

"Rentrer ne veut pas dire partir, reprend Laszlo Bölöni. La direction a analysé son cas, et nous pensons que c'est mieux s'il reste ici. Il a changé d'agent récemment, peut-être que ça joue. On l'a engagé, il a signé un contrat. Je ne rentre pas dans les autres détails mais j'espère qu'il sera capable de revenir."

Le FC Metz, 8e de Ligue 2, affronte Niort le lundi 26 décembre pour le compte de la 16e journée.