Laura Georges : "Il y a encore du chemin à faire dans la médiatisation du sport féminin"

À l'occasion des "4 saisons du sport au féminin", Laura Georges est l'invitée de Stade Bleu. La footballeuse du PSG se livre à Jacques Vendroux dans un entretien à retrouver sur France Bleu ce dimanche 12 février dès 19h05. La joueuse des Bleues parle notamment médiatisation du sport féminin.

Pour la quatrième année consécutive, Radio France conjugue le sport au féminin en soutenant l’événement « Les 4 saisons du sport au féminin » initié par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). L’objectif de ce temps fort organisé les 11 et 12 février prochains est de mettre en avant le sport féminin dans les médias autant qu’il est pratiqué, apprécié et plébiscité : retransmission de compétitions féminines, découverte des problématiques et réflexions sur les enjeux du sport féminin. Toutes les informations sont à retrouver sur radiofrance.fr

À cette occasion, Laura Georges, footballeuse internationale, défenseur du PSG, est l'invitée de Jacques Vendroux pour Stade Bleu. La jeune femme nous racontera son parcours, elle qui est passée notamment par le club des Boston Eagles aux USA et par l'Olympique lyonnais avant de rejoindre les rangs du Paris SG en 2013. Rendez-vous ce dimanche 12 février entre 19h05 et 19h30 pour découvrir l'intégralité de cet entretien ! Celle qui est l'un piliers de la défense centrale du club parisien reviendra notamment sur la médiatisation du sport au féminin :

"Ça va dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup de choses à faire"

Laura Georges est formelle : "On a encore besoin de rappeler aux médias qu'il faut parler des filles [dans le sport]". Toutefois, la joueuse des Bleues, aux 174 sélections en équipe de France, reconnaît que c'est "mieux maintenant" : "Au niveau du football féminin, on n'a pas à se plaindre car on est vraiment bien médiatisé maintenant, mais il y a encore pas mal de choses à faire, même si cela va dans le bon sens." La jeune femme reconnaît que les réseaux sociaux contribuent aussi à l'amélioration de la visibilité du sport au féminin : " Avec twitter notamment et les réseaux sociaux en général, on parle énormément de prestations de femmes à travers le monde, tout va très vite !"

"Les femmes méritent que l'on parle d'elles"

Selon Laura Georges, "il y a encore certaines personnes à des postes clés dans le monde des médias qui préfèrent parler de sports populaires, au détriment d'éventuels exploits féminins". Pourtant, "les femmes travaillent autant que les hommes (...) elles ont des titres en plus !" La jeune footballeuse poursuit : "Je pense que les gens ont envie d'entendre ce qui se fait de bien, et on n'en parle pas forcément...on en parle un jour et on passe à autre chose."

