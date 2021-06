Laure Boulleau : "Quel intérêt que le championnat se joue entre deux équipes ?"

Footballeuse devenue consultante sportive sur Canal +, Laure Boulleau a pleinement conscience que le football féminin a du mal à se développer en France. En cause : un championnat pas assez attractif selon elle et un manque de suspense évident.

Dans le football féminin en France, Lyon domine les débats depuis près de 15 ans, seulement chahuté par le club de la capitale. Les chiffres sont impressionnants : l'Olympique Lyonnais a remporté tous les championnats de France depuis 2007, à l'exception de cette année 2021 où le club a fini bon deuxième, derrière le PSG.

Ce monopole, Laure Boulleau le juge préjudiciable pour le foot féminin à l'intérieur de nos frontières. Au micro de Bixente Lizarazu dans Planète Liza, l'ancienne arrière-gauche internationale reconnaît qu' "il y a un axe de progression de ce côté-là".

Lisser le niveau de jeu des clubs

Le championnat de foot féminin est diffusé sur Canal +, la chaîne où officie désormais Laure Boulleau en tant que commentatrice et consultante pour le Canal Football Club.

Mais le constat de la sportive est teinté d'amertume :

Quel est l'intérêt pour un téléspectateur de regarder un championnat si tu sais à peu près qui va gagner à la fin ? Même si tu as une équipe favorite, il ne faut pas que le championnat se joue sur deux matchs. Les matchs aller-retour entre Paris et Lyon.

La solution est à rechercher dans l'investissement des clubs pour le foot féminin. Plus de moyens équivaut à une montée en puissance de chaque équipe et à un rééquilibrage sur le terrain pour générer plus de suspense sur une saison entière.

Puiser dans les droits TV ?

Le truc, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a une économie du football féminin qui n'est pas enclenchée et que les investissements qui sont faits par Lyon et le PSG sont des investissements complètement à perte.

Consciente que l'argent est le nerf de la guerre, Laure Boulleau lorgne par exemple sur le modèle anglais qui s'appuie sur une redistribution plus collective des droits TV. Avec l'appui de sponsors, le championnat français pourrait ainsi prendre de l'envergure et ressembler un peu plus au championnat anglais "qui est en train de nous marcher dessus".