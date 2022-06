Ligue 2 : Laurent Batllès nouvel entraîneur de l'AS Saint-Étienne en remplacement de Pascal Dupraz

C'est la fin d'un faux suspens. Laurent Battlès est officiellement le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Étienne en remplacement de Pascal Dupraz. Il aura la lourde tâche de d'orchestrer la nouvelle ère sportive des Verts, en Ligue 2, avec un budget divisé par deux. Laurent Batllès était libre depuis son départ de Troyes qu'il était parvenu à faire remonter en Ligue 1. En rejoignant le banc de l'ASSE, il atteint l'objectif qu'il s'était fixé depuis la fin de sa carrière de joueur.

Un fin connaisseur de l'ASSE

Laurent Batllès a connu l'ASSE sous toutes les coutures. D'abord en tant que joueur puisqu'il a évolué sous le maillot vert entre 2010 et 2012. Deux saisons pleines au terme desquelles il a immédiatement intégré la cellule de recrutement avant d'être injecté dans le staff de l'AS Saint-Étienne D'abord chez les jeunes, en tant qu'entraîneur des moins de 15 ans. Puis dans l'antichambre de l'équipe pro, avec la réserve de l'ASSE.

C'est en 2015 qu'il prend du galon, en devenant l'un des adjoints de Christophe Galtier. À ce moment-là on le sait déjà, devenir l'entraineur numéro un des Verts sera l'un de ses objectifs de carrière. Lorsqu'il part diriger l'équipe de Troyes en juin 2019 en Ligue 2, c'est que la porte du banc stéphanois s'est une nouvelle fois refermée sur lui. Mais à l'ESTAC, qu'il a remonté en Ligue 1, il a montré qu'il a la carrure d'entraîneur. Et le positionnement de son ami et ancien coéquipier Loïc Perrin en patron du domaine sportif à l'ASSE en a rapidement fait le choix numéro UN pour succéder à Pascal Dupraz

Laurent Batllès sur le site asse.fr : "Je suis très heureux de retrouver ce club après neuf années extraordinaires. J'ai été joueur, puis entraîneur, des plus petites catégories aux grandes. Entraîner l'équipe première est un aboutissement pour moi. Avec beaucoup d'envie et d'abnégation, nous nous sommes fixés des objectifs pour cette nouvelle saison. La relégation a fait du mal à tout le monde, à moi aussi. Nous allons désormais reconstruire."

Fin de l'ère Dupraz

C'est donc la fin du contrat de Pascal Dupraz à Saint-Étienne. Le Haut-Savoyard, habitué des coups de gueule et des coups médiatiques a complètement disparu des radars depuis la défaite de l'ASSE contre l'AJ Auxerre le 29 mai, actant la relégation des Verts en Ligue 2. "Nommé après la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats alors que les Verts n’avaient que 12 points, Pascal Dupraz et son staff ont réussi à insuffler un souffle nouveau et glané 20 points supplémentaires pour accéder aux barrages", précise le club dans un communiqué, et remerciant Pascal Dupraz, même "si l’issue ne s’est pas avérée positive".