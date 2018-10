Laurent Blanc et Guy Roux

Auxerre, France

Quelle image avez-vous de Guy Roux en tant qu'entraîneur dans le football français ?

Il avait ses certitudes, sa façon de travailler. Il était entraîneur mais aussi formateur dans l'âme, ce qui, à mon avis, a fait sa force pendant toutes ces années à Auxerre. Il a côtoyé des joueurs, même s'ils étaient jeunes au centre de formation. Il les a formés, il les a éduqués et il les a hissés au plus au niveau. On peut dire qu'il a été un entraîneur complet.

"Il voulait vraiment donner tous les atouts à son équipe pour gagner un match" - Laurent Blanc

Guy Roux, on le connaît grand tacticien dans le football, avec aussi beaucoup d'humour. Vous apparaît-il comme quelqu'un de malicieux ?

Ce n'est pas l'entraîneur qui est malicieux mais c'est l'homme. Moi je l'ai côtoyé en tant qu'adversaire. C'est quelqu'un qui pensait que ne pas mettre les mêmes ballons à l'échauffement à l'équipe adverse, ça pouvait les perturber pendant deux ou trois minutes... Et que pendant ces deux ou trois minutes, son équipe pourrait peut-être en profiter. C'est vrai que cela pouvait être le cas.

Alors on avait droit à des gros ballons avec des marques, d'une lourdeur incroyable, alors que l'AJ Auxerre s'entraînait avec des super ballons. Guy Roux c'était ça, c'était de la malice. C'était ses coups à lui, pas bien méchants. Il voulait vraiment donner tous les atouts à son équipe pour gagner un match.