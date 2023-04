Laurent Blanc (OL) revient pour la première fois au Parc des Princes depuis son éviction du PSG en 2016

Sept ans, cela fait quasiment sept ans que Laurent Blanc n'a pas remis les pieds au Parc des Princes ! Entraîneur de 2013 à 2016 du Paris-Saint-Germain avec lequel il a remporté 11 titres nationaux en trois saisons, le technicien n'est jamais revenu dans l'enceinte parisien depuis son éviction en juin 2016.

ⓘ Publicité

Lui qui a vécu de grands moments avec le PSG va donc retrouver une enceinte qu'il aime, il a d'ailleurs glissé en conférence de presse "son plaisir de revenir" à Paris mais n'a pas voulu s'étendre sur ce moment particulier et ses sentiments personnels, "qu'il garde pour (lui)".

"Vous savez au PSG, j'ai rencontré des gens très professionnels qui travaillent encore au club. J'ai gardé des contacts avec quelques personnes et aussi parmi quelques joueurs. On échange un petit peu et cela me fera plaisir de les revoir, dimanche", a glissé l'entraîneur lyonnais.

Laurent Blanc (*) a dirigé 173 matchs du PSG en trois saisons (126 victoires; 31 nuls pour 16 défaites). Et il a remporté 11 titres (trois championnats, trois coupes de la Ligue, deux Coupes de France et trois Trophées des Champions).

Championnat ou coupe ?

Mais ce match à Paris n'est pas le plus important pour Laurent Blanc et son Olympique lyonnais, l'OL joue sa fin de saison le mercredi 5 avril à Nantes, trois jours après son déplacement au Parc, pour obtenir une place en finale de la coupe de France.

"Nous savons que face au PSG, ce sera difficile. C'est la meilleure équipe du championnat qu'elle va sans doute gagner. Je pense qu'il faut faire quelque chose de bien à Paris si on veut être bon à Nantes. Le délai de trois jours est court mais c'est comme ça. On essaiera de jouer sans trop penser à Nantes", a commenté Laurent Blanc.

(*) Ce dimanche sur Prime Vidéo à 19h, Laurent Blanc donne un entretien exclusif à l'ancien joueur et consultant Radiofrance Jérôme Alonzo. L'entraîneur se livre sans langue de bois sur son passage à Paris et revient pour la première fois sur son éviction du PSG en 2016.