Laurent Nicollin (Montpellier) : "C'est de ma faute, j'assume les choix que j'ai faits"

Une boutade sur les chemises à fleurs de Michel Der Zakakarian, puis une "pensée pour Romain Pitau, Pascal Baills et Frédéric Mendy". C'est ainsi que le patron du Montpellier Hérault, Laurent Nicollin, a démarré sa conférence de presse aux côtés de son nouvel entraîneur, ce mercredi, rappelant que les trois hommes cités avaient "essayé de faire le maximum pour tirer l'équipe du guêpier et de la situation" difficile dans laquelle elle se trouvait depuis un an" et indiquant que leur éviction n'était pour lui "pas facile sur le plan humain, quand on a des valeurs" comme celles qu'il affirme posséder.

Puis le boss s'est prêter au jeu des questions / réponses, laissant parfois la parole au technicien de retour après une escapade en Bretagne et quatre mois de chômage, lui qui avait officié à Montpellier entre 2017 et 2021.

Qu'est-ce qui a motivé votre choix de changer de nouveau d'entraîneur ?

Dans la vie, tu sens des choses. Il y a le tempo, il y a le timing. Lundi matin, j’ai cogité plus que d’habitude. Je me suis demandé s’il fallait attendre la semaine ou le match de Brest. Et j’ai finalement décidé d’appeler quelqu’un que j’aime beaucoup, pour savoir si cela l'intéressait. Michel m’a dit oui très rapidement. Cela n'a pas pu se faire hier à cause des grèves. Il est là aujourd'hui, j'en suis heureux et ravi.

Avez-vous le sentiment d'avoir perdu du temps ?

L’important, c'est que le club soit en Ligue 1 la saison prochaine. On n'a pas le temps de palabrer, d'échanger, d'analyser. On analysera au mois de juin. Pour le moment, c’est opération maintien. Que tout le monde se le mette dans la tête. On a besoin d’un soutien populaire, des supporters comme de la presse. On aura besoin de tout le monde pour s'en sortir.

Pourquoi Michel Der Zakarian, maintenant, alors que vous vous êtes dit "stop" il y a un an et demi ?

Tout simplement parce que c'était l’entraîneur sans club le plus compétent à mes yeux, actuellement. Il y a de l’amitié, on est proches, il a entraîné l'équipe, c’est donc plus facile. Mais le bon dénominateur, c'est qu'il était le plus compétent sur le marché.

A quel moment le maintien est-il devenu réalité, à vos yeux ?

Lundi matin. Pas plus, pas moins. Quand on est dirigeant d'un club, on s'inquiète, on voit ce qui peut aller, ne peut pas aller. Et comme dirait quelqu'un qui m'est très cher (ndlr : Michel Mézy), tout ce qui se voit ne peut pas se cacher. Il faut donc prendre des décisions quand on estime que c'est le moment. Après, il faut que tout se coordonne. Et là, Michel a répondu présent. Après, comme il dit, il n'est pas magicien, mais je sais qu'il va les faire travailler. Ca va bosser, et il y aura peut-être une dynamique qu'il y a moins actuellement. On a un groupe de qualité, mais il faut bien se dire que maintenant, c'est le maintien. C'est pas septième, huitième, neuvième. C'est le maintien ! Et même si on fait seizièmes, on sera heureux parce qu’on sera maintenu. Il faut du soutien, de la solidarité. Et de vous aussi, la presse. Enfin, de la presse locale, pas nationale. Mais un soutien de la presse régionale, comme on peut voir avec un club voisin qui est pourtant moins bien classé que nous. Nous, ce n’est pas le cas malheureusement.

Michel Der Zakarian offre-t-il plus de garanties que n'importe qui ?

Quand il est arrivé en 2017, on a travaillé pendant quatre ensemble, on a construit une équipe qu'on a laissé aux portes de l’Europe. Aujourd’hui, elle est aux portes de la descente. Le bilan est là, c'est certainement de ma faute, j’assume totalement les choix que j’ai fait. A moi et aux gens autour de l’accompagner du mieux possible. Pour que les joueurs soient plus performants et qu'ils aient envie de se battre pour le club. Ce qu'on n'a pas vu dimanche, à Strasbourg.

Qu'en est-il des trois hommes que le club vient de mettre à pied ? Seront-ils reclassés ou vont-ils s'en aller ?

Je les verrai la semaine prochaine, un par un. Ils sont encore sous contrat. On discutera de ce qu'il sera possible de faire la saison prochaine. Rien n'est fermé avec l'un ou l'autre (...) Quant au staff de Michel, s'il faut l'améliorer, on discutera avec lui. Pour l'instant, il y a des objectifs de maintien. On discutera ensuite avec lui. On est suffisamment à l'aise pour échanger, pour se dire s'il faut telle ou telle personne à tel endroit. On verra ce qui est possible dans l'avenir, s'il estime qu'il faut améliorer le staff.

Michel Der Zakarian : "avoir envie de se battre (...) pour l'équipe, pas pour sa gueule"

Michel Der Zakarian veut transformer les joueurs en combattants © Maxppp - Guillaume Horcajuelo

De son côté, Michel Der Zakarian s'est exprimé sur les raisons de son retour, sur son objectif et sur la méthode qu'il compte employer pour réenclencher une dynamique positive : "Je ne suis pas un magicien, mais le travail quotidien nous fera progresser. Les échos que j’ai sur l’ambiance sont bonnes. Après, le club a toujours eu des valeurs de combattant. C’est ce que j’attends de l’équipe. C’est le discours que j’aurai avec eux (...) Quand on prend des buts, c’est qu’on perd vite le ballon, qu’on fait des erreurs, comme à Strasbourg le weekend dernier (...) On a des valeurs à Montpellier, j’y ai été joueur, entraîneur, éducateur. Quand on entre sur le terrain, il faut avoir envie de se battre (...) C’est le destin. Des fois, on s’attend à autre chose et on revient finalement à ses premiers amours (...) Retrouver le goût de la victoire pour nettoyer les têtes et retrouver une dynamique positive. Il faut se battre pour l’équipe, pour le copain. Il y a du potentiel, on a des bons joueurs. Après, il faut qu’ils aient tous envie de mettre leurs qualités au service de l’équipe. On fait un sport collectif, on ne joue pas pour sa gueule (...) Mon staff ? Il y a David (Bechkoura). On verra avec Franck Rizzetto, mais pour le moment, je ne peux pas en parler (...) Téji en 10 ? Il a déjà joué comme ça avec moi. Je ne vais pas lui apprendre à faire des passes et à marquer des buts (...) Les jeunes ? J’essaie de toujours faire jouer les meilleurs joueurs, en fonction de ce qu’ils me montrent à l’entraînement. Et de trouver les meilleures associations possibles"