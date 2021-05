Laurent Nicollin (Montpellier) : "Emotionnellement, la Coupe de France est plus excitante que le championnat"

Cette demi-finale de Coupe de France face au PSG est-elle le plus beau rendez-vous de votre présidence ?

Je ne sais pas. Cela fait 20 ans que je suis président, donc il y a peut être eu des choses plus importantes entre temps. Mais après, si vous parlez de présidence effective, peut-être. Je ne sais pas. Ce sera le plus beau si on fait la même interview, la semaine prochaine, à la même heure.

La coupe de France a permis de faire connaître le club, de le faire grandir à vitesse grand V

Depuis toujours, on entend que la Paillade est ultra attachée à la Coupe de France. D'où ça vient ? Pourquoi cet attachement ?

Tout simplement par rapport aux premiers exploits retentissants de la Paillade dans les années 70, alors que le club venait d'être créé en 1974. Il y a eu des coups en Coupe de France, qui ont permis de faire connaître le club, de le faire grandir à vitesse grand V, avec une élimination de l'Olympique de Marseille en 1977, qui était détenteur de la Coupe de France, en trente-deuxième de finale, à Alès. On était en troisième division. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu la période à la fin des années 70' avec l'équipe de Michel Mézy, où il y a eu une demi-finale, un quart de finale. Donc voilà, on va dire que l'histoire du club a toujours été très, très liée avec la Coupe de France. Les exploits ont fait dire que c'était une équipe de coupe.

On va dire que émotionnellement, une Coupe de France avec ses matchs couperets, c'est plus excitant

Le club a gagné les deux : Coupes de France en 1990 et championnat en 2012. A choisir, vous préférez quoi ?

Les deux ! On ne va pas faire la fine bouche, vu le peu de titres qu'il peut y avoir, vu que le PSG vampirise un peu tout. Après, il y a une différence. Bien sûr, avec la coupe, c'est sur un coup. Tu sais qu'à la fin, tout est fini. Nous, on a aussi remporté le championnat. Et quand il fallu gagner à Auxerre en 2012, c'était une configuration semblable à un match de coupe, même si c'est sur une saison entière. Mais on va dire que émotionnellement, une Coupe de France avec ses matchs couperets, c'est plus excitant. Quand c'est fini, tu sais si tu as gagné ou perdu.

En 1997, l'impression d'avoir été éliminés sans vraiment avoir lutté jusqu'au bout

La dernière demi finale, c'était en 1997 face à Guingamp, vous aviez 24 ans. Quels souvenirs avez-vous gardé ?

Pas un bon ! Moi, j'étais parti avec eux la veille. On était parti trois jours du côté de Paimpol. Il y avait eu une énorme déception. Comme chaque fois, une demi-finale de Coupe perdue, c'est toujours un gros crève cœur. C'était il y a bien longtemps maintenant, mais 1997, c'est le sentiment d'avoir fait un non-match et peut être de ne pas avoir été à la hauteur du match. Peut-être trop de pression. On avait une équipe très jeune, à l'époque. Donc c'est vrai que c'était une déception d'avoir perdu. La déception d'avoir perdu dans les prolongations et de ne pas recevoir. Et l'impression, je crois, d'avoir été éliminés sans vraiment avoir lutté jusqu'au bout.

Un côté palpitant, un côté excitant. C'est vrai que la Coupe de France fait rêver (...) J'avais 13 ans, et on vivait ça avec beaucoup de passion et d'attention, moi et mon frère

Les années 90' ont également été marquées par plusieurs épopées. Il y a eu le sacre, une finale en 94 et une demi-finale en 97. Cette période vous a-t-elle rendu amoureux de ce trophée ?

Oui, ça m'a marqué. Après, on peut aussi parler de la montée en 86, elle m'a extrêmement marqué. J'avais 13 ans, et on vivait ça avec beaucoup de passion et d'attention, moi et mon frère. Après, en Coupe de France, il y a aussi les années 80', où on fait un aller-retour contre le Paris Saint-Germain. On avait perdu là bas. Et on fait 1-1 chez nous, à la Mosson. Le stade était plein. On était en D2. On marque dans les dernières minutes, ça nous permet de booster jusqu'au bout. On jouait quand même le PSG de Safet Susic et et Luis Fernandez. Donc effectivement, on grandit avec ces moments là. La Coupe de France a un côté particulier. A l'époque, il y avait des matchs aller-retour, après ça a changé, mais il demeure un côté palpitant, un côté excitant. C'est vrai que la Coupe de France fait rêver. Ensuite, la Coupe de la Ligue s'est rajoutée, ça a peut-être enlevé un peu de charme à la Coupe de France. Mais la Coupe de France reste malgré tout la compétition phare pour tous les clubs français.

Je ne suis pas spécialement superstitieux. Mais indirectement, on l'est quand même. A la Mosson, je prends toujours le même chemin

L'un des charmes de la Paillade, il y en a eu en Coupe de France, ce sont les légendes liées aux superstitions. Vous vivez ça comment ?

Je ne suis pas spécialement superstitieux. Mais indirectement, on l'est quand même. A la Mosson, je prends toujours le même chemin et si tu perds, tu changes de chemin. Ce sont des conneries. S'il suffisait de mettre un caleçon rouge, des chaussettes jaunes et une chemise verte, on le ferait tous. Mais bon, après, c'est la superstition, la religion. On essaye d'avoir des repères, parce qu'au au football, malheureusement, il n'y a pas de repères. Au football, un match dure 90 minutes, et tu ne sais pas ce qu'il va se passer, c'est ce qui fait le charme du foot, donc tu te rattache à des petites choses pour essayer justement de te rassurer. Si ça s'arrêtait qu'à ça, je serais toujours habillé pareil depuis un petit moment. Mais bon, c'est vrai vrai que c'est culturel chez nous, mais finalement dans tous les sports, dans tous les clubs, il y a des gens superstitieux et qui prennent des petits trucs à côté, à droite, à gauche, pour se rassurer.

Michel Der Zakarian a été le bon entraîneur, celui qu'il nous fallait pour passer la période compliquée du décès de Louis Nicollin

Téji Savanier nous a révélé, par exemple, qu'il écoute toujours la même musique gitane, les jours de match. Un morceau qui démarre à un feu très précis près de la Mosson et qui l'emmène jusque dans le stade. jusqu'à la Mosson. Vous ferez quoi, vous, ce soir ?

Rien de spécial. Je partirai de chez moi, avec ma fille, vers le stade. Bon, je changerai de chemin, comme on a perdu la dernière fois à la Mosson (rires). Il va falloir que je trouve un autre chemin pour m'y rendre depuis chez moi. Ensuite, être près et proche de mes joueurs. Et après, on verra.

La décision de ne pas continuer avec Michel Der Zakarian et lui de s'en aller, vous l'avez pesée et réfléchie. A-t-elle été douloureuse?

La douleur, c'est quand tu perds quelqu'un, comme mon père il y a quatre ans. Mais il n'y a rien de douloureux au fait, entre guillemets, d'arrêter ou de continuer avec quelqu'un. Il y a eu des réflexions, il y a eu une discussion avec Michel. On a échangé il y a quelques temps, on a de nouveau échangé la semaine dernière. Que ce soit lui, moi, nous, on a décidé de partir sur autre chose. Voilà, ce sont des discussions qu'on a eues avec Michel. Après, peut-être qu'il est déçu de ne pas continuer, ou peut-être qu'il est content de partir. Je ne sais pas, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, comme vous l'avez dit, il y a eu quatre quatre belles saisons. J'espère que cette dernière finira bien. Qu'on restera dans les dix premiers et qu'on ira le plus loin possible en Coupe de France. Cela permettra de clôturer quatre belles saisons, quatre belles années où on a pris du plaisir. On a pu travaillé en totale harmonie, on a pu travailler sans aucune arrière pensée. On a pu travailler l'esprit libre, ce qui nous change de quelques années auparavant. C'était la bonne personne au bon moment. Ça a été le bon entraîneur qu'il nous fallait pour passer la période compliquée du décès de Louis Nicollin et essayer de pérenniser le club et continuer à le faire grandir. Il aura de nouvelles aventures ailleurs, nous aussi. En tous cas, on a passé quelques belles saisons et il faut rester sur le bon et sur le positif.

Comment imaginez-vous son successeur ? Quels est son profil et quelles sont les qualités requises aujourd'hui dans votre esprit ?

Ce serait réducteur de dire qu'il faut qu'il détienne telle chose ou de telle chose. On en a discuté avec Bruno Carotti, Michel Mézy, Philippe Peybernès. On a échangé, j'en ai parlé avec mon frère. On discute, on échange. Il y a des profils qui peuvent correspondre, d'autres qui ne correspondent pas. Il y a peut-être des profils comme dont on estime qu'ils peuvent correspondre, mais qui ne marcheront pas. Vous savez, quand on a pris René Girard après Roland Courbis, on a été décrié et critiqué. Et maintenant, René est un dieu vivant. Quand on a pris Michel Der Zakarian, on en a pris plein la gueule et on avait été critiqué. Alors ce ne sera peut-être pas un dieu vivant, parce qu'il n'a pas gagné de titre, mais encore que, peut-être qu'il gagnera la Coupe de France. Le prochain sera certainement critiqué aussi, comme tout le monde. Après, comme je dis, il n'y a que les résultats qui peuvent valider le choix d'un entraîneur. Après, ce qui est sûr, c'est que je veux travailler en harmonie, que je veux travailler comme je l'ai fait avec Michel, où je me sens pleinement épanoui et où j'ai entièrement confiance dans la personne. De toute façon, je vais être critiqué sur les réseaux, on dira : "il a dit ça, finalement c'est pas ça". Le tout, c'est d'avoir quelqu'un qui est en phase avec le club, qui puisse bien travailler, qui puisse s'adapter à notre effectif qui est assez particulier, et qui ne va certainement pas beaucoup bouger, mais qui bougera un peu. L'idée, c'est de lui donner les deux ou trois joueurs qui pourront faire encore progresser cette équipe malgré les moyens financiers limités et très compliqués pour la saison prochaine. Mais voilà, on va essayer malgré tout de faire l'équipe la plus compétitive possible. Et j'espère que l'entraîneur qu'on a choisi ou qu'on choisira, permettra de continuer à grandir, de rester dans les dix premiers. Et peut être accrocher enfin ce strapontin européen qu'on attend tant et que les gens attendent avec impatience. Mais maintenant, avec le treizième budget de Ligue 1, on ne peut pas non plus faire des miracles. C'est déjà bien, ce qu'on fait. C'est pour ça que je remercie encore Michel, son staff et les joueurs d'avoir performé. J'espère qu'on va continuer à performer jusqu'à la fin de saison et qu'on ramènera déjà une finale. Et puis après, on verra bien.

L'idéal est-il d'installer un homme jusqu'à votre nouveau stade, celui que vous allez faire naître d'ici trois à quatre ans ?

Oui et non. Déjà, quand va-t-il sortir ? Je ne sais pas si ce sera 2024 ou 2025 et s'il y aura des recours. Ce sera peut-être plus long. Après, il y a les résultats qui font que. Peut-être que ça va extrêmement bien se passer et on le prolongera, puis on gardera pendant cinq, six ou sept ans. Et automatiquement, il y aura le nouveau stade. Ou alors ça peut ne pas très bien se passer. On ne peut pas tirer de plan sur la comète. Bien sûr, l'idéal, c'est de. Mais comme j'avais dit à l'époque, même Michel, l'idéal était de le garder le plus longtemps possible. Mais des fois, il y a des fins de partie, où il faut partir sur autre chose. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est peut être une erreur de ma part, mais c'est ce que je ressentais de partir sur autre chose.

Est ce que vous souhaitez, quoiqu'il arrive, attendre la fin de saison pour l'officialiser ?

Moi, je n'attends rien ! Ce sont des opportunités. J'espère, le plus tôt possible, pouvoir annoncer mon futur entraîneur. Pour pouvoir travailler et bosser avec lui, pour valider les choix qu'on fait avec Bruno Carotti et Michel Mézy. Donc voilà, j'espère le plus tôt possible. Après, est-ce que ce sera après la finale ou après la demi-finale, on verra, mais plus tôt j'aurai calé, plus tôt on communiquera. Aujourd'hui, il y a des paramètres que je ne peux pas évoquer, qui ne permettent pas de valider le choix.