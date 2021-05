Laurent Nicollin (Montpellier Hérault) : "Vendre un ou deux joueurs et en recruter deux, trois ou quatre"

Même s'il veut rester compétitif, il apparaît peu probable que le MHSC fasse des folies, cet été. Car si le club n'est pas totalement dans le brouillard, il doit tout de même composer avec la crise sanitaire et financière, et avec des "incertitudes liées aux droits télé" ainsi qu'au retour ou pas du "public dans les stades". C'est dans ces conditions que le club héraultais a dû projeter "une estimation de budget pour la saison prochaine, malgré le manque de visibilité".

Un budget "du même acabit que cette année, qui rendra les choses compliquées", nous indique Laurent Nicollin. Le président du Montpellier Hérault précise qu'il faudra donc "avoir de la trésorerie et mettre des choses en place pour passer la DNCG, alors que certains clubs pourraient être rétrogradés (...) On espère donc vendre un ou deux joueurs pour essayer d'équilibre le budget au maximum et pour recruter deux ou trois joueurs qui nous permettraient de (...) Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, financièrement, c'est compliqué, comme pour l'ensemble des clubs français".

Mettre en place une équipe compétitive et jouer le haut de tableau

Malgré la crise, et en attendant son futur coach, le MHSC prépare donc la suite et notamment son mercato, alors que deux joueurs sont déjà assurés de rejoindre la paillade dans les prochaines semaines : "On n'est pas dans un marché officiel, mais Léo Leroy n'a pas signé il y a quinze jours, cela fait déjà un certain temps qu'on a signé avec lui. Et puis pour Matheus Thuler, il ne manque que des papiers à mettre en place. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire un budget équilibré et de recruter les trois ou quatre joueurs qui nous permettront de mettre en place une équipe compétitive et de jouer le haut de tableau la saison prochaine".

Dans le même temps, certains joueurs en fin de contrat quitteront la Paillade alors que Vitorino Hilton (43 ans), légende du club, pourrait tirer sa révérence malgré une passion inextinguible et un désir ardent de continuer. Mais cette décision, Laurent Nicollin l'actera ou non après en avoir rediscuté avec l'intéressé : "Ca, c'est pas l'entraîneur (sourire). C'est moi qui discuterai avec Vito. Je ne vais pas faire une annonce maintenant, sans avoir échangé. On verra avec Vito, on verra où il en sera et on discutera tranquillement de ce qu'on fera ou pas".