Laurent Nicollin, président du Montpellier Hérault : "On ne va pas faire pleurer dans les chaumières"

Entre l'incertitude sur le versement des droits télé par les diffuseurs et l'absence de rentrée d'argent liée à la billetterie, au merchandising ou aux sponsors dont les contrats auraient parfois été révisés, les clubs de football font face à de grosses difficultés financières. Tous ont mis leurs salariés, joueur, staff et administratifs, en chômage partiel, afin de ne payer que 70% des salaires bruts, mais cela ne règle pas tout, loin de là.

Un prêt auprès de la Caisse d'Epargne

Ainsi, la plupart a eu recours aux aides mises en place par le gouvernement et notamment au prêt garanti par l'Etat à hauteur de 90% : "avec les aides, on a pu tenir sur avril et mai", indique Laurent Nicollin, président du MHSC. "Le prêt, obtenu auprès de la Caisse d'Epargne via la BPI, nous permettra de passer juin et juillet. Mais après, ce sera plus compliqué, si le championnat ne reprend pas et si Mediapro (futur diffuseur de la Ligue 1) ne nous aide pas. Pour le moment, on a une visibilité sur quatre mois".

Troisième ou quatrième club en fonds propres

28 millions d'euros de fonds propres

Alors que l'exercice en cours aurait du être bénéficiaire pour le Montpellier Hérault, "il sera finalement déficitaire" prévient le président. Seulement, le boss se veut plus ou moins rassurant, car le MHSC n'est pas le plus mal loti, dans la mesure où "nous sommes le _troisième ou quatrième club français en fonds propres_. Dix saisons de suite en Ligue 1 nous ont permis d'avoir 28 millions de fonds propres. Une fois payé ce qu'on doit à l'Etat en impôts, c'est ce qu'il nous reste. Et avec le prêt et les aides, cela nous permettra de colmater les trous et de payer nos salariés".

La LFP vole au secours du foot français

De son côté, afin de soutenir les clubs, la Ligue de Football Professionnel a décidé de souscrire un prêt de 225 millions d'euros, pour compenser le non versement des droits télé suite à la non diffusion de la fin de saison 2019/2020 par Canal Plus et beIN Sports.

Une perte de 40% de nos sponsors

"Cela ne permettra pas de rembourser les sponsors ou les abonnés qui le souhaitent, ça n'enlèvera pas le manque à gagner au niveau des spectateurs, car _il faut savoir qu'un match comme Marseille, pour nous, c'est une perte de 500.000 euros_. Et pour un club qui a 40 à 45 millions d'euros de budget, ce n'est pas rien (...) On a aussi tablé sur une perte de 40% de nos sponsors, donc c'est pas rien (...) Mais bon, on ne va pas faire pleurer dans les chaumières, on va faire du mieux possible pour avancer", nous expliquait Laurent Nicollin, au sujet des leviers possibles pour la LFP, juste avant qu'elle ne contracte le prêt.

Montpellier-Marseille, pour nous, c'est 500.000 euros

Ne pas rembourser les abonnés ?

Pour aider leur club, certains supporters et notamment les groupes Ultras, appellent les abonnés à ne pas réclamer le remboursement de leur cotisation. Certains l'ont exprimé en direct au numéro 1 du club, lors de notre émission 100% Paillade. Vice-président de l'Armata Ultras, Dony Rivera ajoute : "si le club est obligé de rembourser, on invitera tous les supporters à reverser cette somme à la cagnotte pour le personnel hospitalier".

Un geste qui "touche" le président Nicollin, qui répond : "Je suis très sensible à ça. Il y a des gens prêts à nous aider. On vit une période compliquée, même si je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort. Après, il y a des Lois et il y en aura toujours qui voudront se faire rembourser. Et c'est normal. Ils ont payé, donc _on ne peut pas leur dire "je garde les sous"_. Il faudra voir si on peut leur proposer le remboursement, ou autre chose : une ristourne, des bons dans la boutique, visiter le centre, des places pour un autre match, côtoyer des joueurs (...) si les gens ont des idées..."

Le stade remis en cause ?

La crise et l'impact économique retarde, sans pour autant dire qu'il le remet totalement en cause, le projet d'un nouveau stade de football à Montpellier, souhaité ardemment par le président Nicollin: "On ne peut pas faire de réunions et vraiment avancer. Il y a aussi l'histoire des élections. J'attends de voir quand elles vont vraiment aboutir. En fonction de la date, je prendrai rendez-vous avec Philippe Saurel qui suit attentivement le dossier et qui veut vraiment nous aider pour faire ce nouveau stade. Il faut voir aussi les partenaires financiers qui voulaient nous accompagner, où en sont-ils financièrement, car ils sont sans doute aussi impactés. Entre les élections reportées et ce coup dur (...) On devait lancer des choses avant l'été (...) Quand on aura cet stade, on pourra dire qu'on l'aura bien mérité".