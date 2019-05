Laurent Nicollin : "Si le nouveau stade ne se fait pas, on rendra les clés du Montpellier Hérault"

Montpellier, France

Laurent Nicollin fait une nouvelle mise au point sur le futur stade de foot qui doit se construire à Montpellier à l'horizon 2022 et dont la première pierre doit être posée pendant le mondial féminin. Le président du MHSC souhaite que le projet avance vite sous peine de devoir quitter le club. "Le projet avance. S'il est privé, je ne vois pas pourquoi ça pose problème aux gens. Si le projet ne doit pas se faire, il ne se fera pas. On ne va pas se suicider. Par contre, on rend les clés du Montpellier Hérault et puis quelqu'un viendra acheter le club et ils se démerderont" détaille Laurent Nicollin.

"Si le projet ne doit pas se faire, il ne se fera pas. On ne va pas se suicider. Par contre, on rend les clés du Montpellier Hérault".

Actuellement à la Mosson, le Montpellier Hérault espère déménager le plus vite possible dans le quartier Cambacérès pour remplir son stade et attirer un nouveau public. "Moi sans stade j’arrêterai la présidence du club et je pense que la famille Nicollin s'arrêtera parce qu'on ne va pas user notre énergie et dépenser de l'argent pour des gens qui n'en n'ont pas l'utilité."

"Moi sans stade j’arrêterai la présidence du club"

Un stade vital pour le club

Laurent Nicollin insiste sur la nécessité de ce déménagement pour permettre au club de se développer : "À la Mosson je n'ai pas de parking, pas d'accès, pas de lieux de vie. Je sais que si on avait un nouveau stade on tournerait autour de 20.000 spectateurs en moyenne et donc plus d'agent pour bâtir une équipe compétitive. Si on reste à la Paillade pour dire de rester là, ce sera sans moi."

Laurent Nicollin sur le nouveau stade foot à Montpellier Copier