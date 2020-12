Laurent Paganelli (Canal Plus) : "Très peu de clubs ont une identité comme Montpellier"

Auteur d'un grand match lors de la victoire de Montpellier contre Lens, à l'occasion de la quatorzième journée de Ligue 1, Andy Delort a encore fait preuve d'une débauche d'énergie remarquable, délivrant au passage une quatrième passe décisive en Ligue 1. Une prestation saluée par le célèbre consultant football de Canal Plus, l'ancien footballeur Laurent Paganelli.

L'homme de terrain de la chaîne cryptée a posté une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle on le voit essorer le maillot de l'international algérien, pour montrer à quel point ce dernier a mouillé la chemise. Laurent Paganelli était donc l'invité de Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, sur France Bleu Hérault, en direct dans 100% Paillade ce lundi 14 décembre 2020.

Le maillot d'Andy Delort est-il encore trempé ?

Bien sûr qu'il est trempé ! Je l'ai laissé comme ça, je l'ai encadré comme ça. Pas de sèche-linge, je ne l'ai pas lavé. Tout le monde a le corona à la maison, mais je ne l'ai pas lavé (rires).

Vous l'avez trouvé énorme, Andy Delort, contre Lens ?

Oui, mais ça m'embête, parce qu'on a l'impression qu'il ne fait que courir, sur ma vidéo. Mais Andy, c'est autre chose. Il se dépense, il est extraordinaire. Je voulais le montrer, le démontrer. C'est un grand joueur, un grand monsieur. Techniquement, tactiquement. Tout ce qu'il fait donne envie de jouer avec lui, pour lui. Il incite toute l'équipe à jouer comme lui. Le personnage est un régal.

L'avez-vous vu prendre une nouvelle dimension ?

Il m'étonne de plus en plus. On sent qu'il a une telle envie, un tel charisme, qu'il peut aller sur la lune sans fusée. Il te surprend tout le temps. Et c'est rare, des mecs qui te surprennent tout le temps, sur le plan technique, mental ou au niveau de la personne. Lui, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. En terme éducatif, si tu veux montrer aux jeunes ce qu'il faut faire, tu montres Andy. C'est un exemple.

Et les performances du MHSC, elles vous font forte impression ?

Je les ai vus jouer, ils me régalent à chaque fois. Le club me régale en lui même : du président, des éducateurs, du public, des joueurs, des entraîneurs. C'est un club qui a une âme et une identité. Il y a très peu de clubs qui ont une identité comme ça. Quand tu as une identité comme celle de Montpellier, tu peux aller n'importe où : être premier, deuxième, troisième. J'en sais rien, parce que le football est fait d'incertitudes, plus que de certitudes, mais cette équipe là me régale. Et même si elle encaisse des buts, on s'en fout, parce qu'ils jouent pour marquer, pour gagner. Moi, ils me régalent. Et oui, ils peuvent aller très loin.

Et puis, mieux vaut des matchs spectaculaires, non ?

Oui. D'ailleurs, ça me fait chier parce que souvent, on dit qu'avec Michel, c'est défensif. Moi, je m'excuse, mais Der Zak, depuis que je vois jouer son équipe de Montpellier, il a toujours envie d'aller de l'avant, de marquer, d'imposer son jeu. Et moi, je remercie Michel. C'est quelqu'un qui aime marquer des buts, qui aime le football. Il a cette conception qui fait qu'il a envie de marquer des buts, d'en marquer un de plus que les autres.

Votre meilleur souvenir en "bord terrain" avec Montpellier ?

Le titre avec Loulou Nicollin, le match à Auxerre. C'était grandiose. Cette façon de dire les choses, de manière naturelle, sans être outrancier. C'était un vrai moment de vie. Contre Lille, avec le but de Giroud, il dit : "on va aller à Auxerre, et il y aura branlette espagnole". Monsieur Nicollin le méritait. C'était chaud, c'était fort. Cela m'a fait chaud au cœur. C'était un moment de partage monumental. Il y en a eu plein d'autres avec Montpellier, mais celui là, je m'en souviendrai toujours. D'ailleurs, j'ai envie de parler de lui au présent, il est toujours là grâce à ses fils.