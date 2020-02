Laurent Roussey : "Puel est un élément du changement mais c'est aux joueurs de sortir de la spirale"

L'AS Saint-Etienne est en crise et lutte pour le maintien. Laurent Roussey,entraineur Lyon-Duchère et ancien coach de l'ASSE, était notre invité ce mardi matin pour analyser la situation des Verts.

Saint-Étienne, France

Quand on est à 9 défaites sur les 11 derniers matches, peut-on nier être en crise ?

Non. C'est une évidence mais maintenant il faut trouver des solutions. Il faut retrouver une cohésion, des valeurs collectives où chacun se retrouve dans le projet de sortir de la crise. A Lille avec Claude Puel nous avons connu une situation comme comme celle-là et après cela, tout s'est bien enclenché. La première des volontés ce sont les joueurs qui doivent l'avoir. Pour être créatifs il faut éviter tous les problèmes de vestiaires. Je sais qu'il a l'expérience et la capacité. Claude est un élément de ce changement de tendance mais les premiers responsables et ceux qui ont la capacité à sortir de cette spirale.

Quelles sont les forces de Claude Puel pour sortir de cette spirale ?

Son expérience et le fait qu'il ne renonce jamais. Il croit à ce qu'il fait et s'appuie sur les valeurs qu'il défend. Maintenant il doit les partager avec ses joueurs. Lui n'est pas sur le terrain et ne peut pas inverser seul la tendance. Si les joueurs sont en manque de confiance et que derrière il y a la vindicte populaire, ils ne s'en sortiront pas. Le 12e homme, ce fantastique public stéphanois, doit jouer son roleet les soutenir jusqu'au bout.

L'intégralité de l'interview