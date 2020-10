Laurent Schmitt, agent de joueurs : "Montpellier est le club avec lequel je préfère travailler"

Bertrand Queneutte : Peut-on dire que sans vous, Jonas Omlin ne serait pas héraultais ?

Laurent Schmitt : Sans moi, c'est un bien grand mot. En réalité, sans toutes les composantes du recrutement du MHSC, à savoir Teddy Richert qui l'a beaucoup supervisé et Bruno Carotti qui a fait beaucoup de démarches. J'ai fait l'intermédiaire, mais ils ont bien bossé en interne

BQ : C'est un gardien qui était suivi depuis longtemps, n'est-ce pas ?

LS : Oui, depuis plus d'un an. Il n'avait pas pu venir l'année dernière, parce que son club jouait un tour préliminaire de Ligue des Champions, contre le PSV Eindhoven en août. Cela avait compliqué les discussions avec le FC Bâle. Montpellier avait ensuite eu le nez creux en prenant Rulli, sous la forme d'un prêt, ce qui permettait son éventuelle arrivée l'été suivant. Ils ont donc continué le suivi, car c'était la priorité. Nous sommes allés, Bruno Carotti et moi, le voir à plusieurs reprises en Suisse, notamment au coeur de l'hiver, pour le rencontrer et le voir jouer. Le fait d'avoir maintenu le contact a été prépondérant pour la finalisation.

Geoffrey Dernis : Connaissait-il Montpellier avant les premiers contacts ?

LS : Il s'y est intéressé à partir des premiers contacts. Il a continué de suivre le club et a vu que les gardiens passés par le MHSC avaient des carrières positives, comme Benjamin Lecomte, qui grandissaient après le passage à Montpellier. La saison de Rulli était aussi intéressantes, car il performait. Il a donc suivi tout ça à distance. Après, étant suisse allemand, parlant la langue allemande, il avait un vrai marché en Allemagne, mais le suivi de Montpellier a permis de doubler tout le monde très tôt dans le mercato.

BQ : Jonas Omlin, c'est un nom qui s'ajoute à la liste des joueurs dont vous avez permis la venue à Montpellier, n'est-ce pas ?

LS : Oui, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à travailler avec le MHSC, avec Laurent Nicollin, Bruno Carotti, Michel Mézy. Montpellier est le club avec lequel je préfère travailler, je le dis sans me cacher. Parce que c'est très clair, ça va vite. Et puis surtout, c'est fluide dans les échanges, et c'est réciproque. J'ai un réel plaisir à travailler avec Montpellier.

BQ : Hilton, Yatabaré, Pedro Mendes, Sio, Mbenza, Roussillon... il y a quand même plus de tops que de flops, non ?

LS : Roussillon, je ne l'ai pas emmené, mais j'ai participé à sont transfert. C'est vrai qu'il y a des réussites, mais le mercato n'est pas une science exacte. Giovanni Sio, ça n'a pas marché, alors que Pedro Mendes, ça a fonctionné. Ils sont pourtant arrivés en même temps, ils venaient du même club et d'une position identique, c'est à dire d'un club qui ne les désirait plus. Je crois que pour venir à Montpellier, il faut savoir où on vient. Il y a une mentalité, des valeurs, un état d'esprit. Quand on le sait, ça ne peut que marcher. Hilton en est le meilleur exemple.

BQ : Etes-vous surpris par le fait que Montpellier n'a, jusque-là, pas été pris d'assaut par d'autres clubs, sur ses joueurs phares ? En serait-il de même sans la pandémie ?

LS : Je ne pense pas. La période que l'on vit fait qu'il y a plus de difficultés à faire des transferts, à recevoir des offres intéressantes, parce que l'économie du foot est touchée C'est sûr qu Gaëtan Laborde et Andy Delort sont des joueurs très en vue. Peut-être que sans la Covid-19, il y aurait eu des opportunités pour eux. Après, je n'ai pas l'impression que ce sont des joueurs qui ont absolument envie de quitter Montpellier. Il y a des clubs où les joueurs ont souvent envie de bouger, qui s'en servent de tremplin. A Montpellier, je n'ai pas le sentiment qu'il y a une volonté farouche de partir, chez les joueurs en vue.

BQ : Selon vous, le mercato peut-il s'emballer d'ici lundi soir ?

LS : Il peut y avoir des mouvements de dernières minute, comme tout le temps. On sait bien que dans le money-time du mercato, ça peut. Mais le contexte est particulier. Les clubs ont moins d'argent, en raison des restrictions liées au Covid. En Angleterre, chaque club perd environ six millions d'euros par match, en Allemagne c'est 2,5 millions d'euros. Ce sont des championnats où il y a énormément de marketing, de droits télé, des stades plus grands. Je pense que des joueurs du MHSC auraient pu avoir des offres d'Allemagne, par exemple, comme Roussillon à l'époque. Mais je crains que cet été et peut-être les deux prochains mercato, on soit sur une restriction sévère de ces marchés qui sont souvent, amènent de l'argent en France. Au delà de ça, il est certain que les français s'exportent bien. Pour bien travailler en Allemagne je remarque tous les français qui y vont, ça marche. Et les joueurs de Montpellier, s'ils ont une côte aujourd'hui, comme Skhiri l'an passé, c'est peut-être grâce à Roussillon ou Mukiele, qui ont montré qu'on pouvait sortir de Montpellier et briller en Allemagne.