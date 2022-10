Laurent Tapie lance une souscription pour une statue en hommage à son père à Marseille

Au lendemain du premier anniversaire de la mort de Bernard Tapie, son fils Laurent se confie ce mardi sur France Bleu Provence. Il imaginait un hommage plus prononcé à Marseille, pour la mémoire de son père. Alors que la ville de Marseille indique travailler à un lieu proche du Vélodrome qui pourrait être rebaptisé du nom de Bernard Tapie, et que "ce projet avance", Laurent Tapie veut accélerer les choses. Il lance une souscription pour faire fabriquer un monument.

France Bleu Provence : Votre père nous a quittés il y a un an. Que pensez-vous de l'hommage de la Ville et du Club ?

Laurent Tapie : Quel hommage ? Il y en a pas eu ! Une gerbe de fleurs sur la tombe de mon père de la part du maire, rien de la part du club, à part une ligne sur leur site officiel. A vrai dire, ce n'est pas ce jour-là que j'attendais quelque chose, même si on peut être sensibles aux attentions, mais c'est le vide depuis un an. Les supporters ont bien sûr été au rendez-vous. Mais les politiques comme d'habitude n'ont pas tenu leurs engagements. Ils nous avaient dit qu'il y aurait toute une chaîne d'actions pour aboutir à un monument, une place, une rue, une tribune...

Rien ne s'est passé ?

Non seulement rien ne s'est passé, mais rien n'est dans les tuyaux ! Si je n'interviens pas, il ne se passera rien, il n'y aura aucun hommage dans son club pour le seul président qui a ramené une Ligue des champions en France.

Vous vous en occupez donc à titre personnel ou au nom de la famille ?

Les deux. Je vais lancer une souscription. Je suis en train de consulter les sites de donations en ligne, le meilleur possible pour que le plus d'argent soit consacré au projet. Je vais aussi chercher un sculpteur pour nous faire un monument et j'ai une idée assez précise. J'en ai parlé avec les supporters et ils aimeraient la même chose.

A quoi ressemblera ce monument ?

On voudrait s'inspirer de la scène réelle quand mon père est venu présenter la Coupe au Vélodrome, porté par les joueurs emblématiques de l'équipe de l'époque.

Avec l'auteur de la tête qui a permis la victoire...

Bien sûr ! Boli, Di Méco, Deschamps, Desailly, Sauzée, Barthez... avec les cadres, les titulaires qui ont contribué à la victoire, ceux qui faisaient aussi partie de l'équipe de France.

Ce monument va prendre beaucoup de place. Vous le mettez où ?

Quand on arrive au stade Vélodrome par le boulevard Michelet, quand on grimpe les quelques marches avant le stade, on passe forcément devant cette esplanade immense et vide. A chaque match, on passerait à côté du monument. Les supporters sont d'accord avec moi.

La mairie et le club peuvent selon vous se mettre d'accord au moins sur ça, pour vous accorder ce lieu ?

Exactement. Si c'est nous qui nous occupons du reste, ils peuvent au moins faire ça et baptiser "Esplanade Bernard Tapie" ou "Place Bernard Tapie". Ce serait un bel hommage.

Vous en rêvez pour quand ?

Je dois déjà contacter un sculpteur. Je pense à un Marseillais. J'aimerais un bronze, un beau matériau. Je ne connais ni les délais ni les budgets. J'attends de savoir tout ça pour vous répondre.