Laval, France

Un large sourire et une veste de paillettes en or. Difficile de ne pas voir arriver Pierre-Emerick Aubameyang dans le gymnase du quartier ferrié de Laval qui porte désormais son nom. Le footballeur né à Laval est aussi excentrique dans sa manière de s'habiller qu'il est disponible et souriant. Jeudi soir le franco-gabonais, attaquant du Borussia Dortmund en Allemagne, est venu au gymnase du 42ème rt sous les yeux d'une centaine de licenciés et partenaires du club de l'Étoile Lavalloise Futsal.

Après les allocutions de Julien Moreau, président de l'Étoile Lavalloise et du maire de Laval François Zochetto, Pierre-Emerick Aubameyang s'est exprimé sur sa fierté d'être mayennais et d'avoir à 28 ans, un gymnase à son nom. "Cela représente énormément pour moi. Quand quelqu'un reconnaît votre travail cela fait forcément plaisir. Encore plus lorsque cela vient de votre ville natale donc je ne peux être que très heureux. J'ai grandi ici, j'ai ma famille donc c'est un point d'attache. Quand je vais jouer à l'étranger j'ai toujours envie de revenir parce que j'ai besoin de voir mon monde, me ressourcer et cela fait vraiment du bien quand on est habitué à être loin. Laval c'est ma bulle, j'y refais le plein d'énergie et ensuite je repars à fond au boulot" sourit PEA.

Le gymnase Pierre-Emerick Aubameyang est utilisé par le club de l'Étoile Lavalloise en Futsal. Une pratique qui n'est évidemment pas étrangère au footballeur professionnel. "Oui j'aime beaucoup, c'est très technique. Je ne suis pas forcément un joueur super technique mais c'est un sport qui maintenant prend de la valeur et qui doit être reconnu à sa juste valeur. Je suis très fier que cette salle puisse porter mon nom et très content qu'elle serve aux joueurs de Futsal" explique l'attaquant.

Pierre-Emerick Aubameyang s'est ensuite prêté au jeu des selfies et des dédicaces avec des licenciés du club et des partenaires.