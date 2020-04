LCP rediffuse ce dimanche le mythique ASSE-Kiev, quart de finale retour de la coupe d'Europe 76

Quoi de mieux ce dimanche après-midi alors que vous serez confiné chez vous que de découvrir ou redécouvrir gratuitement sur La Chaine parlementaire (LCP) le match mythique du 17 mars 1976 entre l'AS Saint-Étienne et le grand Dynamo Kiev de l'époque, quart de finale retour de la coupe d'Europe des clubs champions. Battus 2-0 au match aller, les Verts vont finalement se qualifier pour les demi-finales. Victoire 3-0 grâce à Hervé Revelli (64e), Jean-Michel Larqué (71e) et Dominique Rocheteau dans les prolongations (112e).

"C'est sans doute un des plus grands matchs de l'histoire des clubs français toute période confondue", confie Patrick Cohen. Un match qui lança certainement la fièvre verte en 1976. Pour l'occasion, le présentateur de Rembob’INA s'est entouré en plateau d'invités de choix, Jean-Michel Larqué, capitaine de l'équipe à l'époque, et Jacques Vendroux, journaliste "supporter" des Verts qui a couvert le match pour France Inter.

Une petite prouesse de l'INA

Outre le caractère renversant de la rencontre qui a emmené l'AS Saint-Étienne jusqu'en finale à Glasgow cette année là face au Bayern Munich (0-1), Rembob’INA vous fait revivre ce dimanche le match avec un véritable inédit que nous dévoile Patrick Cohen: les images de Une sont commentés par Thierry Roland, qui travaillait à l'époque pour Antenne 2.

"On s'est rendu compte que le match a été diffusé sur les deux chaines en même temps, TF1 et Antenne 2, que seule la version de TF1 a été conservée. Et qu'en revanche, pour Antenne 2 qui assurait le commentaire avec Thierry Rolland et Bernard Père, les images n'étaient pas bien conservées mais qu'on pouvait sauver le son. Thierry Rolland donne une intensité au match qui n'est pas dans les commentaires de la Une. Et donc, opération sauvetage par l'INA en recollant les images de la Une avec les commentaires de la Deux et en proposant en plus un produit inédit sous cette forme là depuis 45 ans."

On voit la ferveur populaire qu'on identifie sur les visages des gens, dans les décors de l'époque. Tout ça est très puissant.

"Ça donne un cocktail formidable à regarder avec des images de l'époque, des images rares tournées par FR 3 devant la billetterie de Geoffroy-Guichard. On propose aussi un micro-trottoir après la victoire dans les rues de Saint-Étienne très émouvant ou on voit la ferveur populaire qu'on identifie sur les visages des gens, dans les décors de l'époque. Tout ça est très puissant."

Rediffusion ce dimanche 12 avril à 16h sur LCP.