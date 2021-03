Ligue des Champions dames : le retour de PSG - Lyon se jouera le dimanche 18 avril

Il aurait du avoir lieu ce mercredi 31 mars, mais le match retour du quart de finale de la Ligue des Champions dames entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais aura lieu le 18 avril prochain. C'est un dimanche, l'horaire reste à définir indique l'UEFA. La rencontre a été décalée suite à la demande de l'OL, qui compte six à sept cas de Covid-19 dans son effectif et n'est donc pas en mesure de disputer le match. Le quart de finale retour aura lieu à Lyon après la victoire des rhodaniennes au match aller (0-1) malgré une rencontre dominée par le PSG. Il y a deux semaines, déjà, une rencontre de championnat entre les deux équipes avait du être annulée à cause de cas de Covid-19 dans l'effectif parisien.

Le derby reporté !

Avec ce report, c'est tout le calendrier de l'équipe du Paris Saint-Germain qui est chamboulé. La rencontre de D1 Arkema entre le Paris FC et le PSG, initialement prévue le 17 avril, est reportée à une date ultérieure. Les Parisiennes sont actuellement en tête du championnat. Au tour précédent en Ligue des Champions elles avaient concédé une défaite sur tapis vert au retour (3-0) contre Prague à cause de cas de Covid-19 dans l'effectif, sans effet puisqu'elles avaient remporté l'aller cinq à zéro. Ce quart de finale face à Lyon est une triple revanche pour le PSG, les Parisiennes ont été éliminée de la LDC et de la coupe de France la saison dernière par l'OL, et ont terminé juste derrière en championnat.