Ligue 1 : le 100e Clasico OM-PSG pour conclure la 24e journée

Le Paris SG se déplace dimanche à Marseille pour un "Clasico" crucial des deux côtés. L'OM est en crise et neuvième au classement alors que le leader Lille se rend à Nantes, lors de la 24e journée du championnat de France. Même à huis clos, le "Clasico" reste tendu.

Les Marseillais et la crise de l'OM

Marseille et le Paris SG s'affrontent à 20h ce dimanche soir dans un contexte délicat, après une semaine qui a fait monter la pression dans les deux camps. L'OM traverse une période de crise, amplifiée par la mise à pied de l'entraîneur André Villas-Boas, mardi.

Ayant remporté une seule victoire lors des neuf dernières rencontres, les Marseillais ont quasiment tiré un trait sur leur objectif de rejouer la Ligue des champions, le podium étant à 15 points. Huit jours après la violente intrusion de supporters au centre d'entraînement, les joueurs de l'OM retrouvent leur stade avec la mission de reconquérir des fans déçus.

Un enjeu crucial pour les Parisiens

En perdant à Lorient dimanche (3-2), les Parisiens sont passés de la première à la troisième place, les privant d'un joker dans la course ultra serrée au titre. Ils ont le plus à perdre dans cette rencontre. "Il faudra jouer 90 minutes au top", a expliqué l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino qui a déjà battu l'OM (2-1) lors du Trophée des champions le 13 janvier.

L'Argentin espère pouvoir compter sur Neymar, qui a purgé son match de suspension mercredi contre Nîmes (victoire 3-0), mais a été "absent de l'entraînement" samedi matin "pour cause de gastro-entérite", selon le PSG. "Nous évaluerons demain (dimanche) son état, et nous espérons qu'il aura récupéré du mieux possible pour qu'il soit dans le groupe", a déclaré Pochettino en conférence de presse.