Le 11 décembre 2004 - Le jour où le SM Caen n'émergea pas du brouillard à St Etienne

France Bleu vous propose à chaque mi-temps des rencontres du SM Caen une affiche l'ayant opposé à son adversaire du soir. Pour ce St Etienne-Caen, nous vous proposons de revivre le match du 11 décembre 2004 perturbé par le brouillard avec les souvenir de Matthias Jouan.

Ce 11 décembre 2004, le Stade Malherbe de Caen se déplace en 15e position chez des Stéphanois 11e. Les Footballeurs caennais retrouvent cette saison-là la Ligue 1 après 7 années d'absence.

Le brouillard va perturber et retarder l'arrivée de l'équipe normande dans le Forez. Elle terminera son trajet en car. Le scénario de la soirée sera tout aussi désagréable avec des Stéphanois qui attaqueront la rencontre pied au plancher et s'imposeront 5-0.

"On va dire qu'on n'avait pas émergé du brouillard"

"On va dire qu'on n'avait pas émergé du brouillard, ironise Matthias Jouan, alors sur le banc des remplaçants. St Etienne avait fait un grand match avec ses joueurs offensifs. Je me souviens de Feindouno, Piquionne et Frédéric Mendy qui avaient malmené notre défense. Ils ont rapidement ouvert le score et la suite n'a été qu'une équipe sur le terrain."

Le seul match en Ligue 1 de Matthias Jouan avec le SM Caen

Matthias Jouan rentrera sur le terrain à la 77e minute de jeu alors que le score était déjà de 4 à 0. Il s'agira de sa première et dernière apparition pro avec son club formateur. Il rebondira ensuite en divisions inférieures et connaîtra une finale de Coupe de France avec Quevilly. Il porte cette saison le brassard de Capitaine de l'US Granville.