Le stade Mayol de Toulon pressenti pour accueillir le choc Hyères FC - OM pour la coupe de France de foot

Trois ans après l'avoir quitté dans des conditions rocambolesques, Mourad Boudjellal, actuel président du Hyères 83 Football club et ancien homme fort du Rugby Club Toulonnais pourrait retrouver le stade Mayol de Toulon à l'occasion des 32ème de finale de la Coupe de France de football. La décision est suspendue, selon les informations de France Bleu Provence à un audit mené par la Fédération française de football sur le stade Mayol.

ⓘ Publicité

C'est en tout cas Noël avant l'heure pour le Hyères 83 FC qui a décroché l'OM lors du tirage au sort lundi des 32ème de finale de la coupe de France . Hyères qui évolue en nationale 2 s'apprête donc à affronter ses voisins marseillais le 7 janvier prochain. Un match qui ne pourra pas se jouer sur le terrain de Hyères, faute d'homologation pour accueillir une rencontre de cette ampleur. Du coup, les regards se tournent vers Toulon

Ni une ni deux, c'est évidemment au stade Mayol que Mourad Boudjellal a pensé. Un stade dans lequel il a vécu d'intenses moments quand il portait encore la casquette de président du Rugby Club Toulonnais. Pour un superstitieux, c'est forcément un signe. C'est pourquoi Mourad Boudjellal a adressé une demande de délocalisation à la Fédération Française de Football vers Toulon.

l'absence problématique de grilles

La FFF a saisi dans la foulée la ville, propriétaire des lieux qui bien sûr y est favorable. Jean-Pierre Giran, le maire de Hyères indique d'ailleurs dans un communiqué qu'il a obtenu "l’accord du maire de Toulon, Hubert Falco, pour permettre que cette affiche se dispute au stade Mayol le 7 ou le 8 janvier". Cela serait d'autant plus faisable que le Rugby Club toulonnais ce déplace se week-end là.

Sur le papier, cela parait simple, sauf que le stade Mayol n'a plus accueilli de matchs de foot depuis des décennies. Un audit de la structure est donc nécessaire pour savoir si le stade correspond au cahier des charges fixé par la FFF en terme d'accueil des joueurs, des supporters, mais aussi en terme d'éclairage par exemple.

Autre point important que l'audit va vérifier concerne celui de la sécurité. Mayol ne dispose pas de grilles devant les tribunes empêchant l'accès à la pelouse des supporters. Ou plus exactement plus de grilles car elles ont été enlevées il y a quelques années justement à la demande d'un certain Mourad Boudjellal.

Dans l'entourage du dossier, on n'est pas très inquiets compte tenu des différentes rencontres au sommet déjà vécues à Mayol. Mais le rugby, ça n'est pas le foot. Si d'aventure la Fédération Française de Football n'était pas conquise par Mayol, le patron du football hyèrois indique à France Bleu Provence qu'il demanderait alors "une délocalisation à Marseille". La décision est attendue dans les jours qui viennent selon plusieurs connaisseurs du dossier.

En tout cas, pour Mourad Boudjellal se serait un moyen de remettre les pieds par la grande porte à Mayol, stade dans lequel il n'a plus été vu depuis trois ans. "C'est un beau cadeau pour le football hyèrois mais aussi une grande responsabilité car on va représenter le football varois. Et qu'on a envie de remettre le football varois en fête. Car il y a quelques années, à cause d'un président un peu fou, il a monté un club de rugby, et il a un peu tué tout ce qui était autour d elui. Et je trouve que c'est important aujourd'hui que d'autres sports puissent cohabiter notamment le football qui est aux abonnés absents depuis trop trop longtemps" déclare Mourad Boudjellal à France Bleu Provence.