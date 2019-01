Le 16ème de finale de Coupe de France entre l'AS Saint-Etienne et Djion maintenu malgré la neige

Le 16ème de finale de Coupe de France entre l'AS Saint-Etienne et Djion est maintenu, ce mercredi, malgré la neige tombée à la mi-journée sur la capitale du Forez. Une vingtaine de personnes ont déneigé la pelouse. Et les flocons ne tombent plus pour le moment.

Le 16ème de finale de Coupe de France entre l'AS Saint-Etienne et Djion est maintenu ce mercredi, en début d'après-midi, malgré la dizaine de centimètres de neige tombés à la mi-journée sur Saint-Etienne, et assez rapidement. Une vingtaine de personnes ont déneigé la pelouse de Geoffroy Guichard ces dernières heures à l'aide de raclettes et de soufflettes. Et la neige ne tombe plus pour le moment.

La pelouse n'a pas été bâchée

Le délégué de la rencontre est tenu au courant de la situation. Roland Goujon, vice-président en charge des sports à Saint-Étienne Métropole, nous a confirmé que la pelouse n'avait pas été bâchée car "on ne s'attendait pas à des chutes si brutales et soutenues, mais juste à quelques flocons." On ne bâche pas comme ça donc. Les lignes du terrain ont en revanche été tracées de couleur foncée.

Reste à savoir si la neige va revenir à partir de 18 heures comme certains sites peuvent le laisser penser, et avec abondance. Car, comme le précise Roland Goujou, "Météo France est en grève ce mercredi (notamment à Lyon), et on manque de prévisions affinées."

