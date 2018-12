Le 32e de finale de Coupe de France entre Andrézieux et l'OM se jouera à Geoffroy Guichard

Le 32e de finale de Coupe de France entre Andrézieux et l'OM, le 6 janvier, se jouera à Geoffroy Guichard. L'ASF l'annonce ce vendredi car le club veut répondre à l’engouement exceptionnel des supporters, voire de tout un département.

Depuis l’annonce du tirage au sort lundi soir opposant l’ASF Andrézieux-Bouthéon à l’Olympique de Marseille comptant pour les 32èmes de finale de la Coupe de France, "l’ASF a pu mesurer l’engouement exceptionnel de ses supporters, sympathisants et de tout un département", peut-on lire ce vendredi soir dans un communiqué du club.

Si l’Envol Stadium est bien homologué pour accueillir ce type de rencontre à ce stade de la compétition, "il n’en demeure pas moins que la capacité maximale de 5000 places ne permettait pas d’accueillir, en toute sécurité, autant de supporters ligériens et marseillais dont on connait la ferveur. Aussi, afin que tout le monde puisse assister à cette merveilleuse fête du football et qu’un maximum de public puisse vivre ce moment historique, le choix du stade Geoffroy Guichard représentait la meilleure option", selon le club qui évolue en National 2.

Afin de pousser leurs joueurs vers l’exploit, l’ASF Andrézieux-Bouthéon espère remplir Geoffroy Guichard le dimanche 6 janvier à 14h30. Pour info, seule la partie basse du stade sera ouverte. Le club souhaite aussi proposer des places accessibles à tous, aux alentours de dix euros, sans communiquer pour le moment la date d'ouverture de la billetterie. Des billets qui risquent de s'arracher comme des petits pains.

