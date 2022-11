Le bar éphémère du stade Saint-Symphorien fait le plein pendant la coupe du Monde de football

La France a battu 2-1 le Danemark hier soir à la coupe du monde de football au Qatar. Un résultat qui a déçu bon nombre de supporters des Bleus, réunis au bar éphémère installé par le FC Metz dans la tribune sud du stade Saint-Symphorien.

Malgré la saison et les polémiques qui secouent la compétition, le bar éphémère a fait le plein avec près de 600 spectateurs comme Marc : "On est venu chercher de la chaleur humaine malgré l'hiver et on l'a trouvée", Marie ajoute : _"_Été ou hiver, la bière est toujours aussi fraîche".

La France de son côté est donc d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle est actuellement première de son groupe (le groupe D), ce samedi, la Tunisie a perdu 1-0 contre l'Australie.