Le bilan de la Ligue 1 : le Stade Brestois a tout ce qu'il faut

Le Stade Brestois a tout connu, ou presque, durant la première moitié de la saison de Ligue 1. De la place de barragiste, fin septembre, aux toutes premières places fin octobre. Depuis le rétablissement d'une certaine hiérarchie dans le championnat, il s'est stabilisé en milieu de tableau. Sa place naturelle.

Une identité de jeu bien à lui

Il y a deux Stade Brestois. Celui à Le Blé, capable d'enflammer le match. Et de jouer les yeux dans les yeux avec n'importe qui. Et celui qui évolue à l'extérieur, qui subit bien plus les événements, et n'est pas à l'abri de temps faibles fatals.

Chez lui, Brest a le mérité d'avoir instauré un jeu bien spécifique. Et de s'y tenir, au gré des absences et des nombreuses évolutions tactiques. Ce jeu de relances courtes de l'arrière, rendu possible par les nouvelles règles de l'été, et par l’homogénéité du groupe.

Un jeu risqué, mais parfois payant. Avec Diallo, Brest dispose d'un bon relayeur, et il a les automatismes offensifs pour l'appliquer entre les remises de Charbonnier, la technique de Battocchio ou Court et la vitesse de Cardona, la révélation de cette mi-saison.

Larsonneur au top

L'autre révélation s'appelle évidemment Gautier Larsonneur. Le gardien est monté en puissance, au point de devenir l'un des meilleurs gardiens - voire le meilleur - de la Ligue 1. Explosif, il fait la différence sur sa ligne et en dehors. Il a aussi épuré son jeu au pied.

S'il ressert un peu plus son animation défensive, s'il parvient à se montrer plus dangereux sur phases arrêtées, et s'il corrige ce problème de concentration à l'extérieur, Brest peut envisager un maintien serein. Mais son effectif sans trop de marge lui interdit tout relâchement.

