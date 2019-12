Le bilan de la Ligue 2 : En Avant Guingamp est loin du compte

Guingamp, France

Sept victoires, six nuls, six défaites. La meilleure attaque mais la treizième défense. La huitième place. Le bilan d'En Avant Guingamp à mi-saison est parfaitement neutre.

Paradoxal pour une équipe dont les matches sont rarement moyens. Guingamp alterne désespérément entre le bon, comme vendredi à Châteauroux (5-1), et le médiocre. Entre des rencontres encourageantes et un rapide retour à la réalité. Entre de larges et belles victoires à l'extérieur, et une vrai difficulté à l'emporter à Roudourou.

En Avant n'a jamais pu aligner plus de trois matchs sans défaite cette saison.

Contre le Top 10, cinq petits points gagnés

De ce point de vue-là, l'arrivée sur le banc de Sylvain Didot, fin septembre en replacement de Patrice Lair, n'a pas changé grand chose. Faute d'un investissement régulier, d'un état d'esprit toujours irréprochable, les Guingampais n'ont jamais réussi à enchaîner.

Il suffit de regarder les résultats contre les équipes de première partie de classement. En Avant Guingamp n'a battu que Lorient, grâce à un holdup en fin de rencontre. Deux autres petits points, pris contre Nancy et Ajaccio viennent compléter le bilan.

A la recherche de la défense type

Sur le papier, cette équipe semble capable de bien plus. L'attaque est une des rares satisfactions. La quatrième meilleure de Ligue 2, menée par Frantzdy Pierrot. L'Haïtien arrivé de Belgique durant l'été s'est imposé à la pointe grâce à son gabarit impressionnant et son habileté face au but.

La défense, en revanche, pose problème. Surtout la charnière centrale. Entre la baisse de régime de Kerbrat, la longue blessure de Sorbon, la méforme d'Eboa Eboa, les compositions ont été nombreuses. Et la formule magique n'a jamais été trouvée.