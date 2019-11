Le bilan du septième tour de la coupe de France de football en Ligue de Bretagne

Sur les seize clubs bretons engagés au septième tour de la coupe de France de football, six se sont qualifiés en attendant un septième dans les prochains jours puisqu'une rencontre a été reportée. Il ne reste plus qu'un seul club de Régoinal qualifié : Le Rheu.

Umu Bozok, auteur du premier but lorientais contre Guingamp

Région Bretagne, France

La ligue de Bretagne conservera encore au moins un représentant par niveau, de la Ligue 2 au Régional 1, au huitième tour de la coupe de France de football.

Les districts d'Ille-et-Vilaine et du Finistère seront les plus représentés avec deux clubs qualifiés, tandis que les districts des Côtes-d'Armor et du Morbihan ne comptent qu'un seul qualifié.

Lorient (L2) - Guingamp (L2) : 3-0

Il n'y a pas eu de match. Des Merlus à l'économie ont facilement eu raison de Guingampais terriblement fragiles défensivement, et jamais dans le rythme, ni dans l'engagement, ni dans la construction offensive.

Lorient a marqué en début des deux périodes par Bozok et Laurienté. Après avoir arrêté un penalty, le gardien guingampais Guivarch a été trompé dans les dernières minutes par un but contre son camp de Christophe Kerbrat.

Après le match, l'entraîneur guingampais Sylvain Didot a pointé le "manque de personnalité de son équipe", coupable de ne pas avoir fait les efforts nécessaires malgré de nombreuses absences. Le latéral Jérémy Mellot a présenté "ses excuses."

Betton (R3) - Concarneau (N) : 0-6

Le plus petit club breton encore en lice n'a pas pesé bien lourd contre un des spécialistes régionaux de la coupe de France, qui lui rendait cinq divisions.

Après vingt premières minutes équilibrées, Concarneau a marqué deux buts en sept minutes aux abords de la demi-heure, puis a fait le trou à l'heure de jeu.

Theix (R2) - Red Star (N) : 2-3

Malgré quatre divisions d'écart, les Morbihannais ont cru à l'exploit contre les professionnels de National.

Mené 2-0 à la mi-temps, Theix a réduit deux fois l'écart, à 2-1 et 3-2. Il a marqué son dernier but à six minutes de la fin. Insuffisant pour forcer la prolongation

US Montagnarde (R1) - Saint-Brieuc (N2) : 1-2 (a.p.)

Aucun club amateur breton n'a réussi à bousculer la hiérarchie lors de ce septième tour. L'US Montagnarde, co-leader de sa poule de R1, fut le plus près d'y parvenir.

Saint-Brieuc a inscrit le but de la victoire en tout début de prolongation.

CEP Lorient (R1) - Plabennec (N3) : 1-3.

Plabennec aussi aime la coupe. Le Stade Plabennecois retrouvera le huitième tour.

Le CEP Lorient avait ouvert le score, et a tenu l'avantage pendant plus d'une demi-heure, mais les Finistériens ont renversé la situation dans la dernière demi-heure.

Guichen (N3) - Saint-Pierre Milizac (N1) : 2-1 (a.p.)

La Saint-Pierre Milizac et sa clique d'ex-Brestois (Grougi, Fabien, Boulic) s'arrête au septième tour, malgré l'ouverture du score de Kerzil en toute fin de première mi-temps, et malgré quelques dizaines de supporters.

Le Rheu (R1) - Paimpol (R2) : 4-3 (a.p.)

Le nouveau petit poucet breton est donc issu du district d'Ille-et-Vilaine. Le Rheu a fait respecter la hiérarchie mais Paimpol n'a pas été loin de créer la surprise, poussant le club de R1 à la prolongation.

Et aussi

Dinan-Léhon (N3) - Stade Pontivyen (N3) : reporté

Châteaubriand (N3) - TA Rennes (N3) : 3-0