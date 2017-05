Le bilan foot 2016/2017 en Bretagne | En Avant de Guingamp n'a pas tenu la longueur

Guingamp a terminé dans le Top 10. Avec, en plus, un quart de coupe de la Ligue et une demi-finale de coupe de France, le bilan de la première saison d'Antoine Kombouaré est forcément positif. Mais les promesses de la première moitié de saison, achevée à la 5e place, n'ont pas été confirmées.

Ce n'était arrivé que trois fois dans son histoire. En Avant a terminé dans le Top 10 de Ligue 1. Pour sa première saison à sa tête, Antoine Kombouaré a emmené Guingamp à la dixième place. Si Rennes n'avait pas marqué dans les arrêts de jeu de la dernière journée, les Trégorois auraient même gratté une place supplémentaire.

Compte-tenu des moyens dont dispose le club, c'est une bonne performance. Compte-tenu de la première partie de saison achevée à la cinquième place, on ne peut s'empêcher de penser que Guingamp aurait pu faire mieux.

Antoine Kombouaré, entraîneur d'En Avant de Guingamp © Radio France - Thomas Lavaud

En Avant a été, offensivement, l'une des équipes attrayante de la première partie de championnat. Grâce à l'expérience de Briand qui a inscrit plus de dix buts en une saison pour la première fois de sa carrière. A l’avènement de Salibur. Aux révélations de Marçal et du gardien de but Johnsson. La France a découvert la qualité de centre du premier, et la précision de la relance du second.

Guingamp a fait trembler toute la Ligue 1 sur ses attaques rapides. Durant la première moitié de saison, En Avant a arraché des victoires de prestiges à Lyon - en championnat comme en coupe de la Ligue - ou contre le Paris SG à Roudourou avec des buts inscrits sur des contres modèles.

C'est terminé!!! Guingamp fait tomber le PSG 2-1! C'est déjà Noël au stade du Roudourou! 🎁🎁#EAGPSG pic.twitter.com/XkYDnnpaxx — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) December 17, 2016

Malheureusement, En Avant fera moins bien dans la seconde partie de saison avec 11 défaites et 34 buts encaissés en 19 matches. La défense, souvent décimée par les blessures des latéraux a souffert. Et encaissé quelques gros éclats. Seul Montpellier a encaissé plus de buts dans la deuxième partie du championnat. Guingamp brillera aussi par son inconstance à ramener des résultats de l'extérieur : seulement deux dans toute la saison, et aucun entre octobre et mai. Pas de quoi, cependant, remettre en question le maintien, objectif avoué en début de saison.

Comme toujours, la saison de Guingamp est indissociable des parcours en coupe. Ils seront bons, mais s'achèveront par deux déceptions. Après des qualifications aux tirs au buts à Bastia et Lyon, Guingamp a quitté la coupe de la Ligue sur un match mitigé à Bordeaux. Et après avoir fait respecter à chaque tour de coupe de France la hiérarchie, En Avant sera éliminé à 90 minutes du stade de France, à Angers (0-2).