Nantes, France

C'est la première recrue de la saison pour les Canaris : le défenseur latéral Fábio vient de s'engager pour trois saisons avec le FC Nantes. Agé de 28 ans, le frère jumeau du défenseur lyonnais Rafael jouait à Middlesbrough, en Angleterre, depuis 2016. Il est connu pour avoir débuté en Europe à Manchester United en 2009, avec son frère, un club qu'il a quitté en 2012 (sous forme de prêt) pour cause de manque de temps de jeu.

Sa première expérience en dehors du Royaume-Uni

Fábio Pereira da Silva, de son vrai nom, a aussi été le capitaine de l'équipe nationale des 17 ans du Brésil en 2007 et compte deux sélections avec les Auriverde (en 2011). Sur le site internet du FC Nantes, Fábio se dit "très heureux". Le brésilien explique : "j'arrive à Nantes, dans un bon club. (...) Je suis vraiment très impatient de m'entraîner et d'être prêt à aider mes coéquipiers dans le championnat français. Je les connais déjà un peu parce que j'ai vu des matches à la télé. Je connais quelques joueurs et pour être honnête, je suis très enthousiaste !" Evidemment, le brésilien sera très observé lors de ces débuts en France (premier match en Ligue 1 le samedi 11 août face à Monaco), lui qu'on présentait comme une pépite lors de son recrutement à Manchester et qui, depuis, n'a pas confirmé pleinement les espoirs qui étaient portés en lui.

Fábio attendu ce jeudi à l'entraînement avec les Canaris

Fábio, qui portera le numéro 2 et rejoint un autre défenseur brésilien, Diego Carlos, ne jouera pas ce mercredi soir lors du match amical entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille -à la Roche-sur-Yon à 19h30 au stade henri-Desgranges). Il participera à son premier entraînement sous la houlette de l'entraîneur portugais Miguel Cardoso jeudi matin à la Jonelière.