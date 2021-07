Le brésilien Luan Peres signe à l'Olympique de Marseille

Le brésilien Luan Peres s'engage avec l'Olympique de Marseille, c'est officiel, le club a officialisé le transfert sur son compte twitter ce mercredi 14 juillet. Ce défenseur brésilien de 26 ans arrive tout droit de Santos. Le jeune Luan Peres était à Marseille depuis lundi. Après le succès de sa visite médicale, Luan s’est engagé avec le club olympien pour quatre saisons contre un montant de 4.5 millions d'euros. Il est la huitième recrue olympienne de ce mercato estival 2021.

Défenseur central gauche de 26 ans

Né le 19 juillet 1994 à Sao Caetano do Sul, Luan Peres a porté les couleurs de plusieurs clubs au Brésil, Portuguesa, Santa Cruz, RB Brasil, Ponte Preta, Fluminense, Ituano jusqu’en 2018 où il fait le choix de quitter l’Amérique du Sud pour rejoindre l’Europe et Bruges en Belgique. Après six mois, le défenseur central retourne au Brésil, en prêt, à Santos où il s’épanouit et dispute 89 matches. En 2019, il évolue sous les ordres d’un certain Jorge Sampaoli qu’il va donc retrouver à l’OM. En février, il est définitivement transféré à Santos. Défenseur central gaucher, la nouvelle recrue olympienne peut aussi évoluer au poste de latéral gauche. Du haut de son mètre 90, Luan Peres est un élément rapide avec une belle qualité de passe. Après Luis Henrique et Gerson, Luan Peres devient le troisième Brésilien de l’effectif actuel.