Le budget des Chamois Niortais en National validé par la DNCG

C'est officiel. Les Chamois Niortais évolueront bien en National la saison prochaine. Le DNCG, l'autorité financière du foot, vient de valider le budget présenté. C'est ce qu'annonce le club ce mardi sur son compte Twitter.

Le DNCG avait demandé la semaine dernière des garanties supplémentaires aux Chamois, à l'issue de l'audition des dirigeants. C'est-à-dire qu'il manquait des documents et que le club devait les fournir rapidement pour éviter des sanctions. Selon nos informations, parmi les points de blocage : le refus du club de signer la nouvelle convention d'occupation du stade René-Gaillard. Un sujet où la DNCG a forcément obtenu des garanties. Le club ne payait plus le loyer depuis un an et demi. On parle d'un peu plus de 120.000 euros d'impayés.

Hinschberger et Azzopardi déjà demain pour la reprise ?

Avec cette validation, les Chamois Niortais peuvent se projeter pleinement sur la nouvelle saison. La nouvelle tombe bien : l'entraînement du groupe professionnel reprend demain. Le club devrait officialiser dans les heures qui viennent le nouvel entraîneur qui sera, sauf surprise, Philippe Hinschberger. Son adjoint devrait être Franck Azzopardi, ex-directeur du centre de formation.

Les dirigeants pourront aussi boucler les contours du futur effectif. Deux ou trois arrivées sont prévues. Ainsi que des départs (Sagna, N'Gom, Zemzemi, Kilama bénéficient d'un bon de sortie). Le poste de gardien de but est la priorité numéro un, les trois gardiens de l'équipe ayant quitté le club (Michel, Maronne, Louchet).