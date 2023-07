Le calendrier du Mans FC pour la prochaine saison de National

Le calendrier de la saison 2023 - 2024 du Mans FC est désormais connu. Le championnat de National commencera pour les Sang et or par un déplacement chez le promu Marignane le 11 août. Le premier match à domicile aura lieu une semaine plus tard avec la réception le 18 août de Dijon, relégué de ligue 2. Ce sera d'ailleurs un début de saison relevé pour Le Mans FC puisqu'ils affronteront un autre ancienne formation de ligue 2 dès la 3e journée, à savoir Nîmes. La saison se terminera le 17 mai.

