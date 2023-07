Le Canet Roussillon Football Club joue son avenir devant la DNCG

Comment éviter que l'ascenseur ne descende de deux étages ? Le Canet Roussillon Football Club (CRFC) est en effet sous le coup d'une double rétrogradation au terme de cette saison 2022-23. Sportivement d'abord puisque le club n'a pas réussi à se maintenir en Nationale 2 après une défaite contre Toulon (2-1) lors de la dernière journée de championnat. Administrative ensuite, avec une relégation pour mauvaise gestion notifiée par la DNCG au mois de mai dernier. Ce qui signifie que le CRFC descend de Nationale 2 en Régional 1. Mais le club a fait appel de cette décision et les deux co-présidents du club plaident leur cause ce mardi à Paris devant les membres de la DNCG en espérant ne descendre qu'en Nationale 3.

ⓘ Publicité

"Je ne vais pas dire qu'on y va confiants, mais on y va en ayant accompli un très gros travail et en présentant des choses solides" indique Jacky Loos, qui a repris les rennes du club en l'an dernier avec Mario Becerra. "On présente pour cette année un résultat positif de 34 000 euros et pour l'an prochain on prévoit un budget prévisionnel qui finira avec des bénéfices compris entre 160 et 190 000 euros". Pour cela il à fallu réduire drastiquement les dépenses : "On a notamment stoppé toutes les locations de logements payés pour les joueurs. Et bien évidemment, on a fait appel à nos sponsors et à nos partenaires. La mairie de Canet-en-Roussillon nous a par exemple donné des subventions additionnelles. On se dit que c'est encore possible parce que le CRFC ne mérite pas la double peine !"

La DNCG pourrait rendre sa décision ce mardi dans la soirée.