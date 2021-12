Le Cannet-Rocheville - OM : "Profiter du moment"

Avant d’enfiler maillot vert dimanche, c’est dans son costume de pharmacien qu’on retrouve Bertrand Polentini dans le centre-ville de Cannes. Derrière le comptoir de sa pharmacie située rue d'Antibes, il est autant question d'ordonnance que de football. "Oui on a beaucoup de clients qui nous interpellent, qui nous parlent du match de dimanche." Patrick notamment, un des clients présents ce jeudi midi, se montre optimiste pour les coéquipiers de son pharmacien. "Bien sûr qu'ils vont battre l'OM ! Même si je suis supporter de Marseille," se marre Patrick.

Le maillot de Payet convoité !

C'est d'ailleurs le cas d'une grande majorité de l'effectif du Cannet-Rocheville. Comme Bertrand. Le pharmacien de 37 ans a vibré avec la génération Mamadou Niang et espère bien échanger son maillot avec Dimitri Payet dimanche. "Je ne suis pas trop matérialiste mais c'est sûr que ça ferait un beau souvenir. Le stade Vélodrome j'y allais gamin et même encore il y a quelques années. L'entrée des joueurs au son de "Jump" ça va être un grand moment !"

Attaquant du Cannet depuis plus de 15 ans, Bertrand Polentini espère en tout cas "profiter du moment" avec ses coéquipiers, qui comme lui, ont tous un boulot comme croupier, vendeur de vêtements ou employé municipal. "Contrairement à d'autres équipes de National 3 on n'a pas de contrat. Tout le monde travaille et on doit s'entraîner le soir." Mais à match exceptionnel, organisation exceptionnelle avec une mise au vert dès samedi et une nuit à l'hôtel pour les joueurs pour mettre toutes les chances de leur côté. "Franchement je ne ressens pas de stress, c'est juste du bonheur," conclut Bertrand Polentini.

Cannet-Rocheville - OM (13h45) à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur dimanche)