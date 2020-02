Le capitaine de l'ASSE Loïc Perrin a quitté l'entrainement sérieusement blessé

Selon un premier avis du staff, le capitaine et défenseur des Verts serait sérieusement blessé au niveau de la hanche, sous réserve des examens complémentaires à venir.

Décidément, c'est une hécatombe cette saison. Alors que Wahbi Khazri et Romain Hamouma sont à peine de retour, Loïc Perrin a du quitter l'entrainement jeudi matin à l’Étrat, blessé à son tour. Le défenseur et capitaine emblématique de l'ASSE (34 ans) serait sérieusement touché.

Sous le soleil de l’Étrat, les Stéphanois s’entraînent normalement ce jeudi matin. Jusqu'à cette relance anodine du capitaine et sa blessure. Tous les joueurs se sont alors regroupés autour de lui. Le Capi est resté un moment immobile sur la pelouse avant d'être évacué dans une voiturette.

Plutôt les adducteurs ou la hanche

Le staff a d'abord pensé aux adducteurs. Mais selon les premiers ressentis, Loïc Perrin serait plutôt touché au niveau de la hanche. Le défenseur et capitaine de l'ASSE va bien sûr passé des examens complémentaires pour déterminer la nature exacte de sa blessure et son indisponibilité.

Mais la prudence est de mise quand on connait l'age et l'historique des blessures du joueur, déjà sérieusement touché au genou. Tout en sachant qu'il sera en fin de contrat à la fin de la saison. On ne veut pas penser au pire, car fin de saison rimerait avec fin de carrière.

Une nouvelle tuile pour l'AS Saint-Étienne de Claude Puel dont l'infirmerie ne désemplit pas. Le manager des Verts va devoir à nouveau composer à cette blessure, ou plutôt recomposer sa défense puisque, parallèlement, Wesley Fofana sera lui suspendu dimanche contre Reims.