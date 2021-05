Le capitaine de l'OGC Nice Dante invité de 100% Aiglons

Gravement blessé au genou le 1er novembre dernier, le capitaine de l'OGC Nice Dante est toujours en phase de reprise et travaille dur pour retrouver les terrains la saison prochaine. Après la belle victoire du Gym face à Brest, le Brésilien est l'invité exceptionnel de 100% Aiglons ce lundi soir.

Son sourire et sa bonne humeur manquent autant que son leadership et son pied gauche sur le terrain. Gravement blessé au genou le 1er novembre dernier à Angers, le capitaine de l'OGC Nice Dante ne rejouera pas cette saison sous le maillot rouge et noir. Il travaille dur en ce moment au centre d'entraînement pour être au top cet été. En attendant de retrouver les pelouses de Ligue 1, le Brésilien nous donne des nouvelles ce lundi soir dans 100 % Aiglons.

On prend des nouvelles du Capitaine

Où en est-il de sa rééducation ? Comment a-t-il surmonté à 37 ans la blessure la plus grave de sa carrière ? Et comment a-t-il vécu à distance la saison des Aiglons ? Le Brésilien est notre invité exceptionnel, au lendemain de la victoire pleine de caractère du Gym face à Brest (3-2), qui a dû lui faire plaisir. Rendez-vous dès 18h sur France Bleu Azur (103.8).