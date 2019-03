Le capitaine de l'AS Saint-Etienne Loïc Perrin a repris la course ce lundi

Saint-Étienne, France

Une bonne nouvelle à l'AS Saint-Etienne au lendemain de la défaite à domicile contre Lille, dimanche (0-1). Loïc Perrin a repris la course ce lundi. Le capitaine des Verts s'était blessé au mollet il y a dix jours à Marseille. Une bonne nouvelle pour l'ASSE (6e de Ligue 1 ) d'autant qu'elle est privée de plusieurs cadres avant d'aller à Caen samedi.

📸 De retour sur les terrains d'entraînement ! 🏋️‍♂️ pic.twitter.com/jY3if2Y9ym — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 11, 2019

Hormis Kevin Monnet-Paquet (genou) et Gabriel Silva (tendon) dont la saison est terminée, Yannis Salibur et Loïs Diony sont toujours convalescents. Mathieu Debuchy et Wahbi Khazri expulsés face aux Lillois ne seront également pas du voyage. Les entraînements de mardi et mercredi sont à huis clos à l'Etrat. La séance de jeudi (10h30) sera, elle, ouverte au public.