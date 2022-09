Le capitaine du DFCO, Daniel Congré, invité de 100% Sport

"Allô Daniel", saison 2, épisode 1. Au lendemain d'un weekend de défaite à domicile contre Sochaux, et alors que le DFCO enchaîne les mauvais résultats après un bon début de saison, le capitaine Daniel Congré est l'invité de 100% Sport lundi 12 septembre 2022 entre 18h et 19h.

Les amateurs des grandes sagas sont ravis de la sortie des séries "Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir" ou "House of the Dragon". Mais pour les amoureux de foot et plus particulièrement du DFCO, le moment marquant de cette rentrée 2022, c'est bien le retour de notre exclusivité "Allô Daniel". Saison 2, épisode 1, lundi 12 septembre 2022, dans 100% Sport entre 18 heures et 19 heures. Au programme : retour sur la défaite contre Sochaux, explications sur les mauvais résultats, débat sur l'ambiance à Gaston Gérard, quiz et autres surprises !

Supporters du DFCO, participez à l'émission !

Posez vos questions en direct au capitaine du DFCO, Daniel Congré, en appelant le 03 80 42 15 15 entre 18 heures et 19 heures.

Précédemment, dans "Allô Daniel" saison 1